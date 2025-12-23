Yeni Yılda Nasıl Biri Olmak İstediğini Düşünürken Güldürenler
Yeni yıl, yeni kararlar, yeni bir hayat demek. Birçoğumuz yeni yılda nasıl bir hayat istediğimizi düşünmeye başladık. Elbette bunun için de öncelikle kendimizi değiştirmemiz gerekiyor. Yeni yıla sayılı günler kala herkes kendine yeni bir plan yapmanın, yeni bir karakter oluşturmanın peşinde!
Bakalım sosyal medyada kimler nasıl bir karakter seçmiş, neler söyleyerek bizi güldürmüş?
"Nasıl biri olsam 2026'da?"
Bakalım kimler nasıl bir karakterde olmak istiyor?
Her ay değişiyor 😂
Önerilere açığız.
"30 yıllık tarifimden devam" diyen de var.
Acelesi olmayanlar?
E hayırlı olsun! 😍
Galiba çirkefliğin ve şımarıklığın faydalarını görenler olmuş.
Göreceğiz...
Neden olmasın?
