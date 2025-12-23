onedio
article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
Yeni Yılda Nasıl Biri Olmak İstediğini Düşünürken Güldürenler

Yeni Yılda Nasıl Biri Olmak İstediğini Düşünürken Güldürenler

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
23.12.2025 - 09:37

Yeni yıl, yeni kararlar, yeni bir hayat demek. Birçoğumuz yeni yılda nasıl bir hayat istediğimizi düşünmeye başladık. Elbette bunun için de öncelikle kendimizi değiştirmemiz gerekiyor. Yeni yıla sayılı günler kala herkes kendine yeni bir plan yapmanın, yeni bir karakter oluşturmanın peşinde!

Bakalım sosyal medyada kimler nasıl bir karakter seçmiş, neler söyleyerek bizi güldürmüş?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"Nasıl biri olsam 2026'da?"

"Nasıl biri olsam 2026'da?"
twitter.com

Yeni bir yıla girmek hayatlarımızda yenilik yapma fikrini de beraberinde getiriyor. Diyete başlayacak olanlar bir alışkanlığını bırakmak veya yeni bir alışkanlık kazanmak isteyenler genellikle yılbaşını kendisine hedef belirliyor. Tabii bu hedefler ne kadar akılda kalıcı oluyor, orası bir ayrı konu. Bu kez de bir X kullancısı 'Nasıl biri olsam 2026'da?' diye sorunca pek çok farklı cevap geldi.

Bakalım kimler nasıl bir karakterde olmak istiyor?

Bakalım kimler nasıl bir karakterde olmak istiyor?
twitter.com

Her ay değişiyor 😂

Her ay değişiyor 😂
twitter.com

Önerilere açığız.

Önerilere açığız.
twitter.com

"30 yıllık tarifimden devam" diyen de var.

"30 yıllık tarifimden devam" diyen de var.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Acelesi olmayanlar?

Acelesi olmayanlar?
twitter.com

E hayırlı olsun! 😍

E hayırlı olsun! 😍
twitter.com

Galiba çirkefliğin ve şımarıklığın faydalarını görenler olmuş.

Galiba çirkefliğin ve şımarıklığın faydalarını görenler olmuş.
twitter.com

Göreceğiz...

Göreceğiz...
twitter.com

Neden olmasın?

Neden olmasın?
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sonucunda şöyle bir şeyler çıkacak gibi ortaya! 😂

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın