Elon Musk'ın Akla Hayale Sığmayan Yeni Servetini Diline Dolayan Mizahşörler

Elon Musk'ın Akla Hayale Sığmayan Yeni Servetini Diline Dolayan Mizahşörler

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
21.12.2025 - 18:39

ABD'li milyarder Elon Musk'ın serveti 749 milyar dolara ulaştı. Musk, böylece serveti 700 milyar doları aşan ilk kişi olmayı başardı. Elon Musk'ın serveti, kısa süre içerisinde 139 milyar dolar arttı. Hal böyle olunca herkes bu servetle neler yapabileceğinin hayalini kurmaya başladı.

Tabii işin goygoyuna odaklanmayı tercih edenler de var!

Elon Musk, serveti 700 milyar doları aşan ilk kişi oldu.

Forbes, ABD'li milyarder Elon Musk'ın servetinin 749 milyar dolara ulaştığını aktardı. Musk'ın servetindeki bu hızlı artışın nedeni ise Delaware Eyaleti Yüksek Mahkemesi'nin cuma günü aldığı karar. Mahkeme, Musk'ın Tesla'daki hisse senedi opsiyonlarına dayalı ödül hakkını yeniden geçerli kıldı. Böylece Musk'ın servetine 139 milyar dolar daha eklenmiş oldu.

Sosyal medyada ise herkes Elon Musk'ın servetiyle neler yapılabileceğini konuşmaya başladı.

İncelemek isterseniz, sizi şöyle alalım;

Tabii akla hayale sığmayan bu servetin goygoyunu yapanlar da bir hayli çok.

Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
