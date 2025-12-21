Elon Musk'ın Akla Hayale Sığmayan Yeni Servetini Diline Dolayan Mizahşörler
ABD'li milyarder Elon Musk'ın serveti 749 milyar dolara ulaştı. Musk, böylece serveti 700 milyar doları aşan ilk kişi olmayı başardı. Elon Musk'ın serveti, kısa süre içerisinde 139 milyar dolar arttı. Hal böyle olunca herkes bu servetle neler yapabileceğinin hayalini kurmaya başladı.
Tabii işin goygoyuna odaklanmayı tercih edenler de var!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Elon Musk, serveti 700 milyar doları aşan ilk kişi oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tabii akla hayale sığmayan bu servetin goygoyunu yapanlar da bir hayli çok.
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın