Elon Musk 700 Milyar Dolarlık Servetiyle Rekor Tazeledi: Bu Kadar Parayla Ne Yapılabilir?

Hz. İsa’nın doğduğu günden (0 yılı) başlayıp, bugüne kadar her gün aralıksız 1 Milyon Dolar harcasaydı, parası hala bitmezdi; cebinde üstüne 10 milyar dolar harçlık kalırdı.

Türkiye'de yaşayan 85 milyon kişinin tamamına (bebekler dahil) son model bir iPhone 16 Pro Max, bir MacBook ve bir iPad alıp hediye edebilir.

Dünyadaki 8 milyar insanın her birine, henüz çıkmamış olan GTA VI oyununusatın alabilir, yanına da oyunu oynayabilmeleri için birer PlayStation 5 hediye edebilir.

Eğer servetini 100 dolarlık banknotlar halinde üst üste dizerse, oluşan para kulesi Uluslararası Uzay İstasyonu'nu (ISS) ikiye katlar, 800 kilometreyi aşan bir yüksekliğe ulaşırdı.

Dünyadaki her insana (8 milyar kişi) her gün bir tane olmak üzere 3 ay boyunca her gün Pizza ısmarlayabilir.

Dünyadaki akıllı telefon kullanan herkesin Spotify Premium üyeliğini yaklaşık 15 yıl boyunca tek başına ödeyebilir. Reklam dinleme derdini dünya genelinde bitirebilir.

Sadece bir film stüdyosunu değil; Disney, Warner Bros, Universal ve Sony Pictures gibi devlerin tamamını aynı anda satın alıp kendi filmlerini çektirebilir.

Dünyadaki her bir garsona (tahmini yüz milyonlarca hizmet sektörü çalışanı) işi bıraktıracak kadar, örneğin kişi başı 10.000 Dolar bahşiş bırakabilir.

Jeff Bezos'un 'Koru' adlı 500 milyon dolarlık mega yatından 1.500 tane alabilir. Bu yatları uç uca eklerse, İstanbul Boğazı'nı baştan sona kapatıp gemi trafiğini tamamen kilitleyebilir.

Dünyanın en yüksek binası olan Dubai'deki Burj Khalifa'nın yapım maliyeti 1.5 milyar dolardı. Musk, bu binadan 500 tane yaptırıp kendine özel, bulutların üzerinde yaşayan bir şehir kurabilir.

Bir Formula 1 takımının değeri ortalama 1-2 milyar dolar. Musk, Ferrari, Mercedes, Red Bull dahil tüm takımları satın alıp, üzerine 30 tane daha yeni takım kurup kendi liginde yarışabilir.

Da Vinci’nin 'Salvator Mundi' tablosu 450 milyon dolara satılmıştı. Musk bu tablodan (eğer olsaydı) 1.600 tane alıp duvarlarına duvar kağıdı gibi döşeyebilirdi.

Tanesi 450 milyon dolar olan devasa Airbus A380 yolcu uçağından 1.600 tane alabilir. Bu, Türk Hava Yolları'nın mevcut filosunun (yaklaşık 450 uçak) neredeyse 4 katı büyüklüğünde bir hava kuvveti demek.

Amerika'da satılan en pahalı Tesla modeli olan Cybertruck'ın 'Cyberbeast' versiyonundan (yaklaşık 100.000 Dolar) 7.5 milyon tane alabilir. Bu araçları yan yana park ederse dünyanın çevresini dolaşabilir.

Dünyadaki yıllık fındık üretiminin (büyük kısmı Türkiye'den) tamamını satın alıp, Ferrero (Nutella'nın sahibi) şirketini de komple alarak, dünyadaki tüm Nutella kavanozlarını kendine saklayabilir.