Şeyma Subaşı, Tatile Çıkarken Yanında Taşıdığı Kuran-ı Kerim'i Paylaştı

Şeyma Subaşı, Tatile Çıkarken Yanında Taşıdığı Kuran-ı Kerim'i Paylaştı

12.03.2026 - 10:45

Son dönemde yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım daha yaptı. Seyahatlere çıkarken yanında taşıdığı Kur’an-ı Kerim’i gösterdi. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Uzun yıllardır hem özel hayatı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde olan Şeyma Subaşı, son dönemde manşetlere taşınan isimlerden biri oldu.

8 Ekim’den bu yana ünlü isimlere yönelik gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında adı geçen Subaşı hakkında çıkan yakalama kararı sonrası Türkiye’ye geri dönmüştü. 

Testi pozitif çıkan Şeyma Subaşı, tövbe ettiğini açıklamış, bir süreçten geçtiğini vurgulamıştı.

Bu süreçten sonra sosyal medya paylaşımlarında dikkat çeken bir değişim yaşayan Şeyma Subaşı, zaman zaman yaptığı dini içeriklerle konuşulmaya başladı.

Daha önce paylaştığı bir videoda tövbe sürecinden geçtiğini dile getiren Subaşı; ayetler, dualar ve dini içerikler paylaşarak takipçilerinin dikkatini çekmişti.

Geçtiğimiz saatlerde yaptığı yeni bir paylaşımda ise seyahatlere çıkarken yanında taşıdığı Kur’an-ı Kerim’i gösterdi. Subaşı’nın bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada konuşulan konulardan biri haline geldi.

