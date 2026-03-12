Şeyma Subaşı, Tatile Çıkarken Yanında Taşıdığı Kuran-ı Kerim'i Paylaştı
Son dönemde yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım daha yaptı. Seyahatlere çıkarken yanında taşıdığı Kur’an-ı Kerim’i gösterdi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uzun yıllardır hem özel hayatı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde olan Şeyma Subaşı, son dönemde manşetlere taşınan isimlerden biri oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu süreçten sonra sosyal medya paylaşımlarında dikkat çeken bir değişim yaşayan Şeyma Subaşı, zaman zaman yaptığı dini içeriklerle konuşulmaya başladı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın