Hazal Kaya, Bülent Şakrak'ın Edebiyat Yaptığı Paylaşımı Fena Tiye Aldı!
Hazal Kaya ile Bülent Şakrak’ın yıllardır süren dostluğu sosyal medyada sık sık eğlenceli diyaloglara sahne oluyor. Şakrak’ın yaptığı “edebiyatlı” paylaşımın altına yorum bırakan Hazal Kaya, bu kez arkadaşını fena tiye aldı. İkilinin atışması sosyal medyada kısa sürede dikkat çekti.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yıllar önce henüz gencecik bir oyuncuyken hayatımıza giren Hazal Kaya, aradan geçen onca zamana rağmen ekranların en sevilen ve en başarılı kadın oyuncularından biri oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu hayatta en sevdiği isimlerden biri de şüphesiz Bülent Şakrak.
Geçtiğimiz saatlerde Bülent Şakrak, sosyal medya hesabından köpekleriyle verdiği bir pozu paylaştı. Fotoğrafın altına ise biraz “edebiyatlı” bir not düşmeyi ihmal etmedi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın