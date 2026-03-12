Hazal Kaya, Bülent Şakrak'ın Edebiyat Yaptığı Paylaşımı Fena Tiye Aldı!

Kariyeri boyunca yer aldığı projelerle geniş bir hayran kitlesi edinen Kaya’yı en son “8. Aile” dizisinde eşi Ali Atay ile birlikte izlemiştik.

2019'dan bu yana evli olan çiftin kurdukları sıcacık ailede biri tamamen babasının kopyası diğeri de annesinin kopyası olan iki çocuğu oldu. Ailesine düşkünlüğüyle öne çıkan Hazal Kaya'yı ta Aşk-ı Memnu dönemlerinden beri sivri dili ve dobra açıklamalarıyla da konuştuk.

Konuşmaya da devam ediyoruz, karakteri bu ve o hep haklı biliyorsunuz!