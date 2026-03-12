onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Hazal Kaya, Bülent Şakrak'ın Edebiyat Yaptığı Paylaşımı Fena Tiye Aldı!

Hazal Kaya, Bülent Şakrak'ın Edebiyat Yaptığı Paylaşımı Fena Tiye Aldı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
12.03.2026 - 09:24

Hazal Kaya ile Bülent Şakrak’ın yıllardır süren dostluğu sosyal medyada sık sık eğlenceli diyaloglara sahne oluyor. Şakrak’ın yaptığı “edebiyatlı” paylaşımın altına yorum bırakan Hazal Kaya, bu kez arkadaşını fena tiye aldı. İkilinin atışması sosyal medyada kısa sürede dikkat çekti.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yıllar önce henüz gencecik bir oyuncuyken hayatımıza giren Hazal Kaya, aradan geçen onca zamana rağmen ekranların en sevilen ve en başarılı kadın oyuncularından biri oldu.

Yıllar önce henüz gencecik bir oyuncuyken hayatımıza giren Hazal Kaya, aradan geçen onca zamana rağmen ekranların en sevilen ve en başarılı kadın oyuncularından biri oldu.

Kariyeri boyunca yer aldığı projelerle geniş bir hayran kitlesi edinen Kaya’yı en son “8. Aile” dizisinde eşi Ali Atay ile birlikte izlemiştik. 

2019'dan bu yana evli olan çiftin kurdukları sıcacık ailede biri tamamen babasının kopyası diğeri de annesinin kopyası olan iki çocuğu oldu. Ailesine düşkünlüğüyle öne çıkan Hazal Kaya'yı ta Aşk-ı Memnu dönemlerinden beri sivri dili ve dobra açıklamalarıyla da konuştuk. 

Konuşmaya da devam ediyoruz, karakteri bu ve o hep haklı biliyorsunuz!

Bu hayatta en sevdiği isimlerden biri de şüphesiz Bülent Şakrak.

Bu hayatta en sevdiği isimlerden biri de şüphesiz Bülent Şakrak.

Yıllardır her durumda birbirlerinin yanında olan ikili, adeta abi-kardeş gibi bir ilişki sürdürüyor. Zaman zaman birbirleriyle dalga geçen, zaman zaman laf sokan ikilinin samimiyeti sosyal medyada da sık sık gündem oluyor.

Birbirlerine en sert eleştirileri yapıp yine de en yakın kalmayı başaran Bülent Şakrak ve Hazal Kaya'nın diyalogları her seferinde kahkaha attırmayı başarıyor.

Geçtiğimiz saatlerde Bülent Şakrak, sosyal medya hesabından köpekleriyle verdiği bir pozu paylaştı. Fotoğrafın altına ise biraz “edebiyatlı” bir not düşmeyi ihmal etmedi.

Geçtiğimiz saatlerde Bülent Şakrak, sosyal medya hesabından köpekleriyle verdiği bir pozu paylaştı. Fotoğrafın altına ise biraz “edebiyatlı” bir not düşmeyi ihmal etmedi.

Paylaşımına, “Biz bu dünyanın gece on ikiden sonrasıyız aslında.” notunu düşen Şakrak, anında Hazal Kaya'nın radarına takıldı. 

Şakrak’ın sözlerini tiye alan Kaya, yorum kısmına:

“Nesiniz yani ne demek oluyor bu tam?”

yazarak dalgasını geçti.

Hazal Kaya’nın yorumuna Bülent Şakrak’tan da gecikmeden cevap geldi. Şakrak, Kaya’ya şu sözlerle karşılık verdi:

“Küçük ama etkiliyiz ciğerim, bi daha bildiğin yerden sorma.” 😘😂

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın