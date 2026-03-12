Kylie Jenner'ın Dünyaca Ünlü Fotoğrafçı Mert Alaş'a Verdiği Pozlar Olay Oldu!

Kardashian-Jenner ailesinin en küçük üyesi olarak hayatımıza giren Jenner, kısa sürede kendi markasını ve imparatorluğunu kurarak global bir fenomene dönüştü. Kurucusu olduğu Kylie Cosmetics ile güzellik sektöründe büyük bir başarı yakalayan Jenner, her paylaşımıyla milyonları peşinden sürüklemeye devam ediyor.

Özel hayatı da en az kariyeri kadar konuşulan Kylie Jenner, son dönemde özellikle oyuncu Timothée Chalamet ile yaşadığı ilişkiyle gündemden düşmüyor. Moda haftalarından kırmızı halıya, sosyal medya paylaşımlarından marka iş birliklerine kadar attığı her adım olay olan Jenner, cesur tarzı ve iddialı pozlarıyla da sık sık adından söz ettiriyor.