Kylie Jenner'ın Dünyaca Ünlü Fotoğrafçı Mert Alaş'a Verdiği Pozlar Olay Oldu!
Dünyaca ünlü yıldız Kylie Jenner, Vanity Fair için objektif karşısına geçti. Çekimin arkasındaki isim ise Türk fotoğrafçı Mert Alaş’tı. İkilinin bir araya geldiği çekimden paylaşılan iddialı kareler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
Buyurun, detaylara birlikte bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dünyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Kylie Jenner, yıllardır yalnızca sosyal medyanın değil moda ve güzellik dünyasının da merkezinde yer alan figürlerden biri.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu kez gündeme gelen konu ise Kylie Jenner’ın verdiği yeni bir dergi çekimi oldu.
Kylie Jenner ile Mert Alaş’ın yolları ilk kez kesişmiyor. Fakat bu seferki kesişme pek bir olaylı oldu.
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın