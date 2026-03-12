onedio
article/comments
article/share
Kylie Jenner'ın Dünyaca Ünlü Fotoğrafçı Mert Alaş'a Verdiği Pozlar Olay Oldu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
12.03.2026 - 10:27

Dünyaca ünlü yıldız Kylie Jenner, Vanity Fair için objektif karşısına geçti. Çekimin arkasındaki isim ise Türk fotoğrafçı Mert Alaş’tı. İkilinin bir araya geldiği çekimden paylaşılan iddialı kareler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. 

Buyurun, detaylara birlikte bakalım.

Dünyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Kylie Jenner, yıllardır yalnızca sosyal medyanın değil moda ve güzellik dünyasının da merkezinde yer alan figürlerden biri.

Kardashian-Jenner ailesinin en küçük üyesi olarak hayatımıza giren Jenner, kısa sürede kendi markasını ve imparatorluğunu kurarak global bir fenomene dönüştü. Kurucusu olduğu Kylie Cosmetics ile güzellik sektöründe büyük bir başarı yakalayan Jenner, her paylaşımıyla milyonları peşinden sürüklemeye devam ediyor. 

Özel hayatı da en az kariyeri kadar konuşulan Kylie Jenner, son dönemde özellikle oyuncu Timothée Chalamet ile yaşadığı ilişkiyle gündemden düşmüyor. Moda haftalarından kırmızı halıya, sosyal medya paylaşımlarından marka iş birliklerine kadar attığı her adım olay olan Jenner, cesur tarzı ve iddialı pozlarıyla da sık sık adından söz ettiriyor.

Bu kez gündeme gelen konu ise Kylie Jenner’ın verdiği yeni bir dergi çekimi oldu.

Dünyaca ünlü Türk fotoğrafçı Mert Alaş ile yeniden bir araya gelen Jenner, Vanity Fair için objektif karşısına geçti. Moda ve popüler kültür dünyasının en önemli fotoğrafçılarından biri olarak gösterilen Mert Alaş, yıllardır dünya starlarıyla yaptığı çekimlerle adından söz ettiriyor. 

Madonna’dan Jennifer Lopez’e, Kim Kardashian’dan Rihanna’ya kadar sayısız yıldızla çalışan Alaş, uluslararası moda sahnesinde Türkiye’yi temsil eden en güçlü isimlerden biri olarak görülüyor.

Kylie Jenner ile Mert Alaş’ın yolları ilk kez kesişmiyor. Fakat bu seferki kesişme pek bir olaylı oldu.

Vanity Fair için kamera karşısına geçen Kylie Jenner’ın her biri birbirinden iddialı pozları, kısa sürede sosyal medyanın gündeminin tam ortasına oturdu. 

Cesur stil ve sinematik atmosferin birleştiği çekimden paylaşılan kareler, hayranlarından da büyük ilgi gördü.

