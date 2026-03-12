onedio
Çağla Şıkel'in "Unutmak İstediğin Tek An" Sorusuna Verdiği Cevap Yürek Dağladı

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
12.03.2026 - 08:53

Yıllardır güçlü duruşu ve anneliğiyle takdir toplayan Çağla Şıkel, bu kez duygusal bir anıyla gündeme geldi. Gökhan Çınar’ın programında yönelttiği “Hayatında tek bir anı unutma hakkın olsa hangi anı unutmak isterdin?” sorusuna verdiği cevap izleyenleri derinden etkiledi. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Türkiye’nin en tanınan isimlerinden biri olan Çağla Şıkel, yıllardır hem televizyon ekranlarında hem de sahnede varlığını sürdüren isimlerden biri.

Modellik kariyeriyle hayatımıza giren Şıkel, zamanla sunuculuk ve sahne projeleriyle de adından söz ettirmeyi başardı.

Son dönemde “7 Kocalı Hürmüz” müzikaliyle sahnede boy gösteren Çağla Şıkel’i aynı zamanda NOW TV’de yıllardır sunduğu sabah sağlık programıyla ekranlarda görmeye devam ediyoruz.

Özel hayatını ise çoğu zaman gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü isim, sosyal medyada daha çok oğulları Uzay ve Kuzey ile paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Anne-oğul ilişkileriyle hayranlık uyandıran Şıkel, yıllardır güçlü, şefkatli ve tek başına ayakta duran bir anne profili çizerek pek çok kişiye de ilham oluyor.

Çağla Şıkel geçtiğimiz saatlerde psikolog Gökhan Çınar’ın programına konuk oldu.

“Katarsis” programıyla geniş kitlelerin dikkatini çeken Gökhan Çınar, son dönemde “Füg” isimli programıyla gündeme geliyor. Duygusal ve derin sohbetlerin yer aldığı programda bu kez konuğu Çağla Şıkel oldu. 

Program sırasında Gökhan Çınar’ın yönelttiği tek bir soru Çağla Şıkel'i dağıtmaya yetti. Şıkel’in verdiği cevap kısa sürede gündem olurken pek çok kişinin tüyleri diken diken oldu.

Gökhan Çınar, Şıkel'e “Hayatında tek bir anı unutma hakkın olsa, hangi anı unutmak isterdin?” sorusunu yöneltti.

Bu soru karşısında bir anda duygulanan Çağla Şıkel’in gözleri doldu. Ağlamadan cevap vermek istediğini söyleyen ünlü isim, konuşmakta zorlandı. 

Şıkel, 2016 yılında kaybettiği babası ile ilgili o anı anlatarak izleyenlerin yüreğini burktu. Unutmak istediği anın, babasını yerde yatarken bulduğu o an olduğunu söyleyen Çağla Şıkel’in sözleri hem stüdyoda hem de sosyal medyada izleyenleri derinden etkiledi.

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
