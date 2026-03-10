Sevgili Terazi, bugün işlerin hızlanacağı bir gün olacak gibi görünüyor. Görüşmeler, toplantılar ve yazışmalarla dolu bir gün seni bekliyor... İşte bu durumda iletişim becerilerin ön plana çıkıyor. Yeni tanışıklıklar, diyaloglar ve eğitimler sana güç verebilir.

Özellikle de öğleden sonra, iş arkadaşlarınla uyum içinde hareket etmelisin. Lakin kurduğun yeni iş bağlantılarından da güç almalı, belki de onlar sayesinde yeni iş planları yapmalısın. İş değişikliği düşünüyorsan ya da henüz iş arıyorsan, bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmelisin. Çevrenden güç aldığın bugün, başarının dostlukla geleceğini de fark edeceksin.

Peki ya aşk? Duygularında yaşayacağın alışılmışın dışında bir heyecan, gününe renk katacak. Sana aşkı getiren bir dijital uygulama ya da sosyal medya olabilir. Belki uzaktan ilişkiye ya da görmediğin birine aşık olma fikrine pek de inanmıyorsun ama bu kez aşk tam da ummadığın yerden seni bulabilir. Aradığın aşksa, kapını çalan yabancıya hazır deme! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…