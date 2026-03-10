Sevgili Terazi, bugün kalbinin ritmini hızlandıracak duygusal dünyanda bambaşka bir heyecan yaşayacaksın... Sıkı dur, çünkü bu heyecan, Güneş'in altın sarısı ışıklarını bile solgun bırakacak kadar parlak ve renkli olacak.

Aşkın sana geleceği yer, belki de hiç beklemediğin bir yer olacak. İnternetin dijital labirentlerinde, bir uygulama ya da sosyal medya platformu üzerinden, belki de binlerce kilometre ötedeki bir yabancıyla tanışabilirsin. Belki uzaktan ilişkiye ya da görmediğin birine aşık olma fikri sana biraz tuhaf gelebilir. Belki de bu konuda biraz şüpheci olabilirsin. Ama unutma ki aşk her zaman beklenmedik bir anda ve beklenmedik bir yerde karşımıza çıkar. Eğer kalbinde aşk için bir yer varsa, kapını çalan bu yabancıya 'hazırım' demekten çekinme. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…