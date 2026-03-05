Sevgili Terazi, bugün Venüs'ün Koç burcuna geçişi, tam karşıt alanın olan ilişkiler evine etki ediyor. Bu, aşk hayatında birtakım değişikliklere işaret ediyor. İlişkinde partnerinle aranda güçlü bir çekim ve dinamizm oluşabilir. Partnerinin her zamankinden daha dominant bir tutum sergileyebileceğini, senin ise Venüs'ün verdiği enerji ile bu ilişkiyi ayakta tutmak için daha anlayışlı ve esnek olabileceğini belirtmeliyiz.

Aman dikkat bugün bu güçlü duygular arasındaki çatışma, sonunda seni yorabilir. Hatta hiç beklemediğin bir anda hızlı başlayan bir tartışma, dengeleri değiştirebilir. Bazı sözler, kalbini kırabilir ve ilişkindeki dengeyi bozabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…