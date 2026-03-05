onedio
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 6 Mart Cuma Terazi Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
6 Mart 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
05.03.2026 - 18:16

Terazi ve yükselen Terazi burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 6 Mart Cuma gününüz nasıl geçecek? 

6 Mart Cuma günü Terazi ve yükselen Terazi burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna özel günlük aşk falı

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün Venüs'ün Koç burcuna geçişi, tam karşıt alanın olan ilişkiler evine etki ediyor. Bu, aşk hayatında birtakım değişikliklere işaret ediyor. İlişkinde partnerinle aranda güçlü bir çekim ve dinamizm oluşabilir. Partnerinin her zamankinden daha dominant bir tutum sergileyebileceğini, senin ise Venüs'ün verdiği enerji ile bu ilişkiyi ayakta tutmak için daha anlayışlı ve esnek olabileceğini belirtmeliyiz.

Aman dikkat bugün bu güçlü duygular arasındaki çatışma, sonunda seni yorabilir. Hatta hiç beklemediğin bir anda hızlı başlayan bir tartışma, dengeleri değiştirebilir. Bazı sözler, kalbini kırabilir ve ilişkindeki dengeyi bozabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

