Sevgili Terazi, bugün Güneş'in Balık burcundaki enerjisi, günlük rutinlerini etkiliyor. İş hayatını ve günlük rutinlerini değiştirmek, optimize etmek ya da yeni tamamen yeni bir düzen oluştmak isteyebilirsin. Belki de iş değişikliğini konuşmalıyız bugün! Ne dersin, yeni bir hayat sana iyi gelmez mi?

Yeni bir proje, yeni bir iş ya da yurt dışında çalışma düşüncesi seni heyecanlandırabilir. Kalıplarını yıkmak, hayatını değiştirmek ve yenilikler arasında tatlı heyecanlar bulmak isteyebilirsin. Galiba değişim kadar heyecan da arıyorsun bugün!

Peki ya aşk? Aşk hayatına geldiğimizde ise sosyal bir ortamda ilgini çekebilecek biriyle tanışma ihtimalin oldukça yüksek. Hayata karışmayı sevdiğini biliyoruz. Güneş, ışığını ortaya çıkarırken, tüm gözleri üzerine çekmelisin... Bu sayede tatlı flörtlerle eğlenceli bir gün geçirebilir. Birileriyle mesajlaşabilir ya da görüşebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…