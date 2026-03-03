Sevgili Boğa, bugün Güneş'in Satürn ile etkileşimi, kariyer hedeflerini belirlemek ve uzun vadeli planlarını çizmek için ideal bir zaman olduğunu işaret ediyor. Ekip çalışmalarında üzerine düşen sorumlulukların arttığını hissedebilirsin. Bu durum ilk bakışta sana bir yük gibi gelebilir ancak aslında bu, senin ne kadar değerli ve güvenilir bir birey olduğunun bir göstergesidir. Sabırlı ve sistemli bir şekilde ilerlemek, sana büyük kazançlar getirecek.

Maddi konularda ise bugün biraz daha kontrollü olman gerekiyor. Büyük kararlar almadan önce bir kez daha düşünmek, sana büyük fayda sağlayabilir. Uzun vadeli güvenlik planları yapmak, seni daha da rahatlatacaktır. Anlık başarılar yerine gözünü daha fazlasına dikmenin tam sırası.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bugün, daha net ve güven arayan bir ruh halinde olabilirsin. Belirsizliklere karşı tahammülünün azaldığını hissedebilirsin. Karşındaki kişiden somut adımlar atmasını bekleyebilirsin. Bugün yapacağın bir konuşma, ilişkinin yönünü belirleyebilir. Bu nedenle, duygularını ve düşüncelerini açıkça ifade etmekten çekinme. Zira, imalı sözlerle ancak aşktan uzaklaşabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…