Sevgili Boğa, bugün Güneş, Satürn ile bir dansa başlıyor. Bu etkileşim, aşk hayatında daha belirgin ve sağlam bir temel arzuladığın bir ruh hali yaratıyor. Belirsizliklerin gölgesinde kalmak yerine, aydınlık ve net bir tablo çizmek isteyebilirsin.

Tahammül seviyenin düştüğünü, belirsizliklere karşı sabrının tükendiğini hissedebilirsin. Partnerinden somut adımlar atmasını, ilişkinin yönünü belirginleştirmesini bekleyebilirsin. Bugün, belki de uzun zamandır yapmayı düşündüğün o konuşmayı yapma zamanı gelmiştir. Bu konuşma, ilişkinin rotasını belirleyebilir ve belki de yeni bir döneme adım atmanı sağlayabilir.

Duygularını ve düşüncelerini açıkça ifade etmekten çekinme. İçinde biriktirdiğin her şeyi, korkmadan, çekinmeden dökme vakti. Unutma ki imalı sözler ve belirsiz ifadeler, aşkı bulanıklaştırır, uzaklaştırır. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…