Sevgili Boğa, bugün yıldızlar senin için aşk dolu bir gün öngörüyor. Kalbinin kapılarını sonuna kadar açmanın tam zamanı. Kim bilir, belki de bugün, hayatının aşkıyla karşılaşacaksın veya mevcut ilişkinde yeni bir sayfa açacaksın.

Bir yabancıyla kuracağın bir sohbet bile duygusal bir yakınlaşmayı tetikleyebilir. Bir kafede sipariş verirken, parkta köpeğini gezdirirken veya spor salonunda ter dökerken karşına çıkabilecek kişiyle aranda başlayacak bir konuşma, belki de kalbinin derinliklerine dokunacak bir ilişkinin ilk adımı olabilir.

Öte yandan, zaten bir ilişkin varsa, bugün partnerinle arandaki bağı daha da güçlendirebilecek bir gün olabilir. Küçük bir jest, belki bir çiçek, belki de sevdiği bir yemek, bugün büyük etkiler yaratabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…