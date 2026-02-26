Sevgili Yengeç, bugün senin için oldukça hareketli ve sürprizlerle dolu bir gün olabilir. Zira bu Merkür retrosu, perde arkasında kalan ve gizli saklı duran konuları aydınlatma eğiliminde. Özellikle iş yerinde belki de fısıltı halinde konuşulan ancak sana hiçbir zaman açıkça söylenmeyen bir bilgi, bugün kulağına çalınabilir.

Bu da seni zihinsel bir analiz sürecine sokabilir ve belki de uzun zamandır aklında olan sorulara yanıt aramaya başlayabilirsin. Eski bir proje, belki de yarım kalmış ve tamamlanmayı bekleyen bir iş de yeniden önüne gelebilir. İşte bu sayede arkandan dönen oyunlar ve fısıltılara rağmen güçlenerek kendini gösterebilirsin. Tabii bu süreçte duygusal kararlar vermemeye ve stratejini doğru belirlemeye özen göster.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise eski yaraların kabuk bağlamış olması pek de mümkün görünmüyor. Partnerinle geçmişte yaşadığın bir konuyu yeniden konuşabilirsin. Geçmişi geride bırakamıyor ve onu affedemiyorsan, belki de ayrılığı düşünmelisin. Ama eğer bekarsan, eski bir flörtün tekrar iletişime geçme olasılığı yüksek. Dikkatli ol, eski anılar bazen yanıltıcı olabilir. Mutsuz anıları silen zihnin seni mutsuz bir birlikteliğe çekebilir!