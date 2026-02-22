Sevgili Yengeç, bu haftaya enerji dolu ve hırslı bir başlangıç yapıyorsun. Duygusal zekanı kullanarak kariyerinde bir adım daha ileriye gitmek için yeni hedefler belirliyorsun. Bu sefer gerçekten ciddi bir hedef belirlemiş gibi görünüyorsun. Uzun süredir ertelemekte olduğun bir iş başvurusu ya da önemli bir görüşme için harekete geçme zamanı geldi.

Sabah saatlerinde alacağın olumlu bir geri dönüş, moralini yükseltecek ve gününün daha da parlak geçmesini sağlayacak. Bu andan itibaren iş hayatında, sorumlulukların artabilir ve bu durum liderlik potansiyelini ortaya çıkarman için harika bir fırsata dönüşebilir. Bu durum, maddi konularda da büyümeye işaret ediyor. Bu Pazartesi, yeni haftaya sağlam bir başlangıç yapıyorsun.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise kalbin oldukça cesur. Seni koruyucu ama aynı zamanda güçlü bir enerjiyle etkileyen biriyle karşılaşabilirsin. Bu kişiyle ilk göz göze geldiğinde, aranızdaki elektriklenme hissini yüksek seviyede hissedebilirsin. Bu hafta, aşk hayatında da yeni ve heyecan verici gelişmeler seni bekliyor. Tabii sen de geleceği düşünmeden ona adım atmaya hazırsın! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…