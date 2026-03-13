Sevgili Boğa, bugün senin için 'Ben kimim?' modunda geçecek gibi görünüyor. Hafta sonu olmasına rağmen, zihnin hâlâ işlerinle meşgul olabilir ve toplum içinde nasıl algılandığını düşünmekten kendini alamayabilirsin. Kendini kanıtlama arzun bugün seni daha belirgin bir şekilde ortaya çıkarabilir ve bu durum biraz inatçı bir ruh hali yaratabilir.

Tam da bu noktada, bugün ofiste olmasan bile bir otorite figürü ya da eski bir yöneticinle yapacağın bir telefon görüşmesi; rakiplerinin önüne geçmeni sağlayabilir. Yeteneklerini sergilemek, bildiklerini göstermek ve geleceğe yönelik stratejilerini belirlemek için her fırsatı kullanmalısın. Unutma, herkes dinlenirken bir adım öne çıkmak hayatını tümüyle değiştirebilir.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bugün biraz ayrılık temalı bir hava hakim. Ancak bu mutlaka bir son demek değil, belki de bir 'ara verme' isteği olabilir. Eğer partnerinle seni kısıtladığını düşündüğün bir konuda bugün küçük bir tartışma yaşarsan, bu aslında ona ne kadar özgürlüğüne düşkün olduğunu hatırlatman için bir fırsat olabilir. Yani, aklından geçen ayrılık mı sükunet mi iyi düşünmelisin. Acele karar vermemeli, aşk için en doğruyu bulmaya odaklanmalısın! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…