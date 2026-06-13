240 Milyon Dolarlık Havalimanı Yaptılar: Tek Bir Uçak Bile Kalkmadı

Gwadar Uluslararası Havalimanı, Pakistan’ın liman kenti Gwadar’ı küresel ticarete bağlayacak önemli projelerden biri olarak planlandı. Çin finansmanıyla yapılan havalimanı, Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru’nun dikkat çeken yatırımları arasında yer aldı.

Proje tamamlandığında yılda 400 bin yolcuya hizmet vermesi bekleniyordu. Büyük gövdeli uçakların iniş yapabileceği şekilde tasarlanan havalimanı, modern terminali ve geniş pistleriyle bölge için büyük bir adım olarak sunuldu. Ancak tesis tamamlandıktan sonra resmi olarak yolcu trafiğine açılmadı.

Havalimanında hiçbir tarifeli uçuş başlamadı, bilet satışı yapılmadı ve yolcu akışı oluşmadı. Açılış ise güvenlik endişeleri nedeniyle sahada değil, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Çin Başbakanı Li Qiang’ın katıldığı uzaktan törenle yapıldı.