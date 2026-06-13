240 Milyon Dolarlık Havalimanı Yaptılar: Tek Bir Uçak Bile Kalkmadı
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Pakistan’da büyük beklentilerle inşa edilen Gwadar Uluslararası Havalimanı, tamamlanmasına rağmen hayalet projeye dönüştü. 240 milyon dolarlık yatırımla yapılan havalimanı, yılda 400 bin yolcuya hizmet verecek ve Airbus A380 ile Boeing 747 gibi büyük uçakları ağırlayacak şekilde tasarlandı. Ancak 2024’te tamamlanan dev tesisin kapıları hiç açılmadı.
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400 bin yolcu için yapıldı ama hiç açılmadı
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Güvenlik ve talep sorunu projeyi boş bıraktı
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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