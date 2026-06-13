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240 Milyon Dolarlık Havalimanı Yaptılar: Tek Bir Uçak Bile Kalkmadı

240 Milyon Dolarlık Havalimanı Yaptılar: Tek Bir Uçak Bile Kalkmadı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
13.06.2026 - 10:31
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Pakistan’da büyük beklentilerle inşa edilen Gwadar Uluslararası Havalimanı, tamamlanmasına rağmen hayalet projeye dönüştü. 240 milyon dolarlık yatırımla yapılan havalimanı, yılda 400 bin yolcuya hizmet verecek ve Airbus A380 ile Boeing 747 gibi büyük uçakları ağırlayacak şekilde tasarlandı. Ancak 2024’te tamamlanan dev tesisin kapıları hiç açılmadı.

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400 bin yolcu için yapıldı ama hiç açılmadı

400 bin yolcu için yapıldı ama hiç açılmadı

Gwadar Uluslararası Havalimanı, Pakistan’ın liman kenti Gwadar’ı küresel ticarete bağlayacak önemli projelerden biri olarak planlandı. Çin finansmanıyla yapılan havalimanı, Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru’nun dikkat çeken yatırımları arasında yer aldı.

Proje tamamlandığında yılda 400 bin yolcuya hizmet vermesi bekleniyordu. Büyük gövdeli uçakların iniş yapabileceği şekilde tasarlanan havalimanı, modern terminali ve geniş pistleriyle bölge için büyük bir adım olarak sunuldu. Ancak tesis tamamlandıktan sonra resmi olarak yolcu trafiğine açılmadı.

Havalimanında hiçbir tarifeli uçuş başlamadı, bilet satışı yapılmadı ve yolcu akışı oluşmadı. Açılış ise güvenlik endişeleri nedeniyle sahada değil, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Çin Başbakanı Li Qiang’ın katıldığı uzaktan törenle yapıldı.

Güvenlik ve talep sorunu projeyi boş bıraktı

Güvenlik ve talep sorunu projeyi boş bıraktı

Havalimanının kullanılamamasının en önemli nedenlerinden biri güvenlik endişeleri olarak gösteriliyor. Gwadar’ın bulunduğu Belucistan bölgesi, uzun süredir güvenlik sorunlarıyla gündeme geliyor. Havalimanının çevresindeki dağlık alanların saldırılar için kullanılabileceği endişesi, uçuşların başlamasını zorlaştırdı.

Bir diğer sorun ise talep eksikliği. Gwadar’ın nüfusu yaklaşık 90 bin civarında ve bölgenin mevcut ekonomik yapısı, bu büyüklükte bir uluslararası havalimanını destekleyecek yolcu trafiğini henüz yaratmış değil. Bu nedenle dev tesisin kısa vadede düzenli uçuşlarla dolması beklenmiyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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