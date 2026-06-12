Barajın İçine Gemi Asansörü Gibi Çalışacak Dev Sistem Kuruyorlar

Üç Boğaz Barajı’nda gemiler, su seviyeleri arasındaki farkı aşmak için kilit sistemlerinden geçiyor. Bu sistemler, gemileri kademeli olarak yukarı ya da aşağı taşıdığı için “su merdiveni” olarak da anılıyor. Yeni proje kapsamında baraj çevresine ek bir beş kademeli kilit sistemi yapılacak.

Projenin 6,68 kilometrelik çift yönlü bir kanal içereceği ve 10 bin ton sınıfındaki gemilerin geçişini kolaylaştıracağı belirtiliyor. Mevcut sistem yoğun yük trafiği nedeniyle zaman zaman darboğaz yaratırken, yeni hat sayesinde gemilerin bekleme sürelerinin azaltılması hedefleniyor.