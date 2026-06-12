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Barajın İçine Gemi Asansörü Gibi Çalışacak Dev Sistem Kuruyorlar

Barajın İçine Gemi Asansörü Gibi Çalışacak Dev Sistem Kuruyorlar

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
12.06.2026 - 21:43
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Dünyanın en büyük hidroelektrik projelerinden biri olan Üç Boğaz Barajı, bu kez dev bir ulaşım yatırımıyla gündemde. Çin, Yangtze Nehri üzerindeki barajda gemi geçişlerini hızlandırmak ve yük taşımacılığındaki darboğazı azaltmak için yeni bir su yolu projesine başladı. 'Dev su merdiveni' olarak anılan sistem, gemilerin baraj seviyeleri arasındaki yükseklik farkını aşmasını sağlayacak yeni kilitlerden oluşacak.

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Gemiler için dev kilit sistemi kurulacak

Gemiler için dev kilit sistemi kurulacak

Üç Boğaz Barajı’nda gemiler, su seviyeleri arasındaki farkı aşmak için kilit sistemlerinden geçiyor. Bu sistemler, gemileri kademeli olarak yukarı ya da aşağı taşıdığı için “su merdiveni” olarak da anılıyor. Yeni proje kapsamında baraj çevresine ek bir beş kademeli kilit sistemi yapılacak.

Projenin 6,68 kilometrelik çift yönlü bir kanal içereceği ve 10 bin ton sınıfındaki gemilerin geçişini kolaylaştıracağı belirtiliyor. Mevcut sistem yoğun yük trafiği nedeniyle zaman zaman darboğaz yaratırken, yeni hat sayesinde gemilerin bekleme sürelerinin azaltılması hedefleniyor.

Yük taşıma kapasitesi neredeyse iki katına çıkacak

Yük taşıma kapasitesi neredeyse iki katına çıkacak

Yeni su yolu projesinin maliyeti yaklaşık 77,2 milyar yuan, yani 11,4 milyar dolar olarak açıklandı. İnşaatın yaklaşık 9 yıl sürmesi bekleniyor. Proje tamamlandığında Üç Boğaz Barajı’ndaki yıllık yük geçiş kapasitesinin 336 milyon tona ulaşacağı aktarılıyor.

Yangtze Nehri, Çin’in iç bölgeleriyle kıyı limanları arasında önemli bir ticaret hattı oluşturuyor. Bu nedenle barajdaki gemi geçiş kapasitesi, yalnızca bölgesel ulaşımı değil, ülkenin yük taşımacılığı ağını da doğrudan etkiliyor.

Yeni kilit sistemiyle birlikte barajda dört gemi kilidi hattı ve bir gemi asansörü bulunacak. Böylece Üç Boğaz Barajı, enerji üretiminin yanında yük taşımacılığı açısından da daha büyük bir lojistik merkez haline gelecek.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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