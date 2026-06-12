Barajın İçine Gemi Asansörü Gibi Çalışacak Dev Sistem Kuruyorlar
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Dünyanın en büyük hidroelektrik projelerinden biri olan Üç Boğaz Barajı, bu kez dev bir ulaşım yatırımıyla gündemde. Çin, Yangtze Nehri üzerindeki barajda gemi geçişlerini hızlandırmak ve yük taşımacılığındaki darboğazı azaltmak için yeni bir su yolu projesine başladı. 'Dev su merdiveni' olarak anılan sistem, gemilerin baraj seviyeleri arasındaki yükseklik farkını aşmasını sağlayacak yeni kilitlerden oluşacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gemiler için dev kilit sistemi kurulacak
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yük taşıma kapasitesi neredeyse iki katına çıkacak
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın