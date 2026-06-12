Çöpten Topladıkları Atık Şişelerle 7 Odalı Ev Yaptılar

Casa de Sal’in yapımında sahil çevresinden ve atık alanlardan toplanan 8 binden fazla cam şişe kullanıldı. Şişeler temizlendi, ayrıştırıldı ve duvarlarda yapı malzemesi olarak değerlendirildi. Ortaya çıkan ev, yalnızca geri dönüşüm fikriyle değil, ışığı içeri alma biçimiyle de dikkat çekiyor. Cam şişeler gün ışığını geçirerek evin içinde renkli ve sıcak bir atmosfer oluşturuyor.

Evin yapımı yaklaşık iki yıl sürdü. Anne-kız, inşaat sürecinde yalnızca cam şişelerden değil, farklı geri dönüştürülmüş malzemelerden de yararlandı. Bazı bölümlerde paletler, doğal malzemeler ve çevre dostu çözümler kullanıldı. Böylece Casa de Sal, klasik bir konuttan çok sürdürülebilir yaşamı anlatan deneysel bir yapıya dönüştü.