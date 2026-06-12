Çöpten Topladıkları Atık Şişelerle 7 Odalı Ev Yaptılar
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Brezilya’da anne ve kızının yaptığı ev, atık malzemelerin doğru kullanıldığında neye dönüşebileceğini gösteren dikkat çekici örneklerden biri oldu. Pernambuco kıyısındaki Itamaracá’da yaşayan sosyo-çevre eğitimcisi Edna Dantas ve kızı Maria Gabrielly Dantas, çevrede biriken cam şişeleri toplamaya başladı. Başta yalnızca sahili temizleme amacı taşıyan bu fikir, zamanla sıra dışı bir yapıya dönüştü.
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8 binden fazla cam şişe kullandılar
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7 odalı ev konaklama alanına dönüştü
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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