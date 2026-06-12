article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Çöpten Topladıkları Atık Şişelerle 7 Odalı Ev Yaptılar

Çöpten Topladıkları Atık Şişelerle 7 Odalı Ev Yaptılar

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
12.06.2026 - 16:52
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Brezilya’da anne ve kızının yaptığı ev, atık malzemelerin doğru kullanıldığında neye dönüşebileceğini gösteren dikkat çekici örneklerden biri oldu. Pernambuco kıyısındaki Itamaracá’da yaşayan sosyo-çevre eğitimcisi Edna Dantas ve kızı Maria Gabrielly Dantas, çevrede biriken cam şişeleri toplamaya başladı. Başta yalnızca sahili temizleme amacı taşıyan bu fikir, zamanla sıra dışı bir yapıya dönüştü.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

8 binden fazla cam şişe kullandılar

8 binden fazla cam şişe kullandılar

Casa de Sal’in yapımında sahil çevresinden ve atık alanlardan toplanan 8 binden fazla cam şişe kullanıldı. Şişeler temizlendi, ayrıştırıldı ve duvarlarda yapı malzemesi olarak değerlendirildi. Ortaya çıkan ev, yalnızca geri dönüşüm fikriyle değil, ışığı içeri alma biçimiyle de dikkat çekiyor. Cam şişeler gün ışığını geçirerek evin içinde renkli ve sıcak bir atmosfer oluşturuyor.

Evin yapımı yaklaşık iki yıl sürdü. Anne-kız, inşaat sürecinde yalnızca cam şişelerden değil, farklı geri dönüştürülmüş malzemelerden de yararlandı. Bazı bölümlerde paletler, doğal malzemeler ve çevre dostu çözümler kullanıldı. Böylece Casa de Sal, klasik bir konuttan çok sürdürülebilir yaşamı anlatan deneysel bir yapıya dönüştü.

7 odalı ev konaklama alanına dönüştü

7 odalı ev konaklama alanına dönüştü

Casa de Sal, yaklaşık 70 metrekarelik alana sahip. İçinde yatak odası, mutfak, banyo ve ortak kullanım alanları bulunan 7 ayrı bölüm yer alıyor. Yapı bugün yalnızca yaşanabilir bir ev olarak değil, aynı zamanda sürdürülebilir turizm deneyimi sunan bir konaklama alanı olarak da öne çıkıyor.

Evi özel yapan nokta, yalnızca kullanılan malzeme değil. Casa de Sal, çevre kirliliğine karşı bireysel bir çözüm fikrinden doğdu. Sahillerde ve çevrede atık olarak görülen cam şişeler, doğru planlama ve sabırla yeni bir yaşam alanına dönüştürüldü.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın