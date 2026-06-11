Mutfaktaki Karıncaları Kimyasal Kullanmadan Uzak Tutmanın Yolu

Karıncalar genellikle yiyecek aramak için eve girer. Tezgah üzerinde kalan ekmek kırıntıları, yere dökülen şekerli içecekler, açıkta bekleyen mama kapları ya da iyi kapatılmamış gıda paketleri karıncalar için davetiye çıkarabilir. Bu yüzden doğal yöntemlerden önce mutfağın ve giriş noktalarının temiz tutulması önemlidir.

Karıncalar hareket ederken arkalarında koku izi bırakır. Diğer karıncalar da aynı izi takip ederek yiyeceğe ulaşır. Sirke, limon suyu ya da bazı güçlü kokular bu izleri kısa süreliğine maskeleyebilir. Ancak kalıcı sonuç için yalnızca koku kullanmak yetmez; kırıntıların temizlenmesi, yiyeceklerin kapalı saklanması ve çatlakların kapatılması gerekir.