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Mutfaktaki Karıncaları Kimyasal Kullanmadan Uzak Tutmanın Yolu

Mutfaktaki Karıncaları Kimyasal Kullanmadan Uzak Tutmanın Yolu

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
11.06.2026 - 15:56
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Yaz aylarında mutfakta, balkonda ya da pencere kenarında beliren karıncalar kısa sürede can sıkıcı hale gelebilir. Özellikle yerde kalan kırıntılar, açıkta bırakılan yiyecekler ve şekerli kalıntılar karıncaları eve çekebilir. Kimyasal ürün kullanmak istemeyenler için ilk adım, karıncaların eve neden geldiğini anlamak ve onları çeken kaynakları ortadan kaldırmaktır.

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Karıncaları çeken şeyleri ortadan kaldırmak gerekiyor

Karıncaları çeken şeyleri ortadan kaldırmak gerekiyor

Karıncalar genellikle yiyecek aramak için eve girer. Tezgah üzerinde kalan ekmek kırıntıları, yere dökülen şekerli içecekler, açıkta bekleyen mama kapları ya da iyi kapatılmamış gıda paketleri karıncalar için davetiye çıkarabilir. Bu yüzden doğal yöntemlerden önce mutfağın ve giriş noktalarının temiz tutulması önemlidir.

Karıncalar hareket ederken arkalarında koku izi bırakır. Diğer karıncalar da aynı izi takip ederek yiyeceğe ulaşır. Sirke, limon suyu ya da bazı güçlü kokular bu izleri kısa süreliğine maskeleyebilir. Ancak kalıcı sonuç için yalnızca koku kullanmak yetmez; kırıntıların temizlenmesi, yiyeceklerin kapalı saklanması ve çatlakların kapatılması gerekir.

Karıncaları uzak tutmak için ne yapılabilir?

Karıncaları uzak tutmak için ne yapılabilir?

Karıncaları kimyasal ürün kullanmadan azaltmak için birkaç basit adım denenebilir. Özellikle yaz boyunca aynı noktalardan giriş yapıyorlarsa düzenli uygulama daha iyi sonuç verebilir.

  • Tezgah, masa ve zeminlerdeki kırıntıları her gün temizleyin.

  • Şeker, un, pirinç, evcil hayvan maması ve atıştırmalıkları hava almayan kaplarda saklayın.

  • Çöp kutusunu sık sık boşaltın ve kapağını kapalı tutun.

  • Karıncaların geçtiği yerleri sirkeli suyla silin. Bunun için yarı yarıya su ve beyaz sirke karıştırılabilir.

  • Pencere kenarı, kapı eşiği ve süpürgelik gibi giriş noktalarına dikkat edin.

  • Çatlak, boşluk ve küçük delikleri silikon ya da uygun bir dolgu malzemesiyle kapatın.

  • Limon kabuğu, nane yağı ya da tarçın gibi yoğun kokulu doğal seçenekleri giriş noktalarına yakın bölgelerde deneyin.

  • Evcil hayvan mama kaplarını gece açıkta bırakmayın. Gerekirse kap çevresini düzenli olarak silin.

  • Bitki saksılarının çevresinde karınca yolu oluşup oluşmadığını kontrol edin.

  • Karıncalar aynı noktadan dönmeye devam ediyorsa yalnızca görünen karıncaları temizlemek yerine giriş yolunu bulmaya çalışın.

Doğal yöntemler özellikle hafif karınca sorunlarında işe yarayabilir. Ancak karıncalar sürekli aynı bölgede görülüyor, yuva evin içine yakınsa ya da sorun kısa sürede büyüyorsa profesyonel destek almak daha doğru olabilir. Çünkü bazı doğal kokular karıncaları geçici olarak uzaklaştırsa da koloniyi tamamen ortadan kaldırmayabilir.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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