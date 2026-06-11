Türkmenistan'da Bütün Arabalar Neden Beyazdır?
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Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’a gidenlerin en çok dikkatini çeken şeylerden biri, sokaklardaki araçların büyük bölümünün beyaz ya da açık renkli olması. Bu görüntü ise tesadüf değil! 'Beyaz Mermer Şehir' olarak anılan Aşkabat’ta yalnızca binalar değil, şehir düzeni ve trafik görüntüsü de aynı estetik anlayışla şekilleniyor.
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Aşkabat’ın beyaz şehir görüntüsüyle bağlantılı
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Koyu renkli araç sahipleri zor durumda kaldı
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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