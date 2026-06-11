Türkmenistan'da Bütün Arabalar Neden Beyazdır?

Aşkabat, beyaz mermer kaplı binalarıyla tanınan bir şehir. Kentteki kamu yapıları, geniş caddeler ve anıtsal mimari uzun süredir beyaz renk etrafında şekilleniyor. Bu nedenle başkentteki araçların da beyaz ya da açık renkli olması, şehirde oluşturulmak istenen genel görüntünün bir parçası olarak görülüyor.

Beyaz araç meselesi yalnızca estetikle de açıklanmıyor. Eski Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov’un beyaz rengi şans ve saflıkla ilişkilendirdiği, bu nedenle özellikle başkentte koyu renkli araçlara sıcak bakılmadığı aktarılıyor. 2015’te siyah, koyu mavi ve kırmızı araçların ithalatına kısıtlama getirildiği, 2018’den itibaren ise Aşkabat’ta siyah ve koyu renkli araçların trafikten men edildiğine dair haberler yayıldı.