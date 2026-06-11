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Türkmenistan'da Bütün Arabalar Neden Beyazdır?

Türkmenistan'da Bütün Arabalar Neden Beyazdır?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
11.06.2026 - 14:02
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Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’a gidenlerin en çok dikkatini çeken şeylerden biri, sokaklardaki araçların büyük bölümünün beyaz ya da açık renkli olması. Bu görüntü ise tesadüf değil! 'Beyaz Mermer Şehir' olarak anılan Aşkabat’ta yalnızca binalar değil, şehir düzeni ve trafik görüntüsü de aynı estetik anlayışla şekilleniyor.

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Aşkabat’ın beyaz şehir görüntüsüyle bağlantılı

Aşkabat’ın beyaz şehir görüntüsüyle bağlantılı

Aşkabat, beyaz mermer kaplı binalarıyla tanınan bir şehir. Kentteki kamu yapıları, geniş caddeler ve anıtsal mimari uzun süredir beyaz renk etrafında şekilleniyor. Bu nedenle başkentteki araçların da beyaz ya da açık renkli olması, şehirde oluşturulmak istenen genel görüntünün bir parçası olarak görülüyor.

Beyaz araç meselesi yalnızca estetikle de açıklanmıyor. Eski Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov’un beyaz rengi şans ve saflıkla ilişkilendirdiği, bu nedenle özellikle başkentte koyu renkli araçlara sıcak bakılmadığı aktarılıyor. 2015’te siyah, koyu mavi ve kırmızı araçların ithalatına kısıtlama getirildiği, 2018’den itibaren ise Aşkabat’ta siyah ve koyu renkli araçların trafikten men edildiğine dair haberler yayıldı.

Koyu renkli araç sahipleri zor durumda kaldı

Koyu renkli araç sahipleri zor durumda kaldı

2018’de Aşkabat’ta siyah araçların toplatıldığı ve sahiplerinden araçlarını beyaz ya da gümüş renge boyatmalarının istendiği yönünde haberler çıktı. Bu durum, özellikle koyu renkli arabası olan sürücüler için ciddi bir masrafa dönüştü. Bazı kaynaklarda araç sahiplerinin para cezasıyla karşı karşıya kaldığı ya da araçlarını yeniden boyatmadan başkentte kullanamadığı aktarıldı.

Uygulamanın ülke genelinde resmi ve açık biçimde yayımlanmış bir 'bütün arabalar beyaz olmak zorunda' yasası olup olmadığı net değil. Ancak Aşkabat’ta beyaz, gümüş ve açık renkli araçların baskın hale geldiği açıkça görülüyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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