900’den Fazla Uçuş Yaptı, Ehliyeti Olmadığı Ortaya Çıktı!
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Kanada’da havacılık sektörünü sarsan bir olay gündem oldu. Air Canada’da uzun yıllar görev yapan eski bir pilotun, büyük yolcu uçaklarında kaptan olarak uçmak için gereken lisansa sahip olmadığı halde yıllarca sefer yaptığı iddia edildi. 2009 ile 2025 yılları arasında 900’den fazla iç ve dış hat uçuşunda görev aldığı öne sürülen pilot hakkında dolandırıcılık suçlamasıyla işlem başlatıldı.
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900’den fazla uçuş yaptığı iddia edildi
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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