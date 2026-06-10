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900’den Fazla Uçuş Yaptı, Ehliyeti Olmadığı Ortaya Çıktı!

900’den Fazla Uçuş Yaptı, Ehliyeti Olmadığı Ortaya Çıktı!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
10.06.2026 - 15:07
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Kanada’da havacılık sektörünü sarsan bir olay gündem oldu. Air Canada’da uzun yıllar görev yapan eski bir pilotun, büyük yolcu uçaklarında kaptan olarak uçmak için gereken lisansa sahip olmadığı halde yıllarca sefer yaptığı iddia edildi. 2009 ile 2025 yılları arasında 900’den fazla iç ve dış hat uçuşunda görev aldığı öne sürülen pilot hakkında dolandırıcılık suçlamasıyla işlem başlatıldı.

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900’den fazla uçuş yaptığı iddia edildi

900’den fazla uçuş yaptığı iddia edildi

59 yaşındaki Geoffrey Wall’ın, 2009 ile 2025 yılları arasında Air Canada’da kaptan pilot olarak görev yaptığı belirtildi. Ancak yapılan incelemelerde, büyük ticari yolcu uçaklarında kaptanlık yapabilmek için gereken Airline Transport Pilot License adlı lisansa sahip olmadığı öne sürüldü.

Soruşturmaya göre Wall, bu süreçte 900’den fazla iç ve dış hat uçuşunda görev yaptı. Yetkililer, pilotun işvereni ve düzenleyici kurumları yanıltmak için sahte lisans belgeleri kullandığını iddia ediyor. Olayın, rutin belge kontrolleri sırasında fark edilen tutarsızlıkların ardından ortaya çıktığı aktarıldı.

Şirket, güvenliğin riske atılmadığını açıkladı

Şirket, güvenliğin riske atılmadığını açıkladı

Air Canada, pilotun geçerli bir ticari pilot lisansına sahip olduğunu ancak kaptanlık için gerekli daha üst seviye lisansının bulunmadığını doğruladı. Şirket, durum fark edilir edilmez pilotun görevden alındığını ve konunun Transport Canada’ya bildirildiğini açıkladı.

Hava yolu şirketi, olayın güvenliği tehlikeye atmadığını savundu. Bunun nedeni olarak da pilotların düzenli eğitimlerden, altı ayda bir yeterlilik kontrollerinden ve yılda bir kez Transport Canada onaylı kontrol pilotuyla yapılan uçuş değerlendirmelerinden geçtiğini belirtti.

Yine de olay, lisans kontrol süreçlerine ilişkin soru işaretleri yarattı. Pilot hakkında dolandırıcılık ve sahte belge kullanımıyla bağlantılı suçlamalar yöneltilirken, şirket başka bir uygunsuzluk tespit edilmediğini ve lisans denetimlerinin güçlendirildiğini duyurdu.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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