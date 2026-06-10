900’den Fazla Uçuş Yaptı, Ehliyeti Olmadığı Ortaya Çıktı!

59 yaşındaki Geoffrey Wall’ın, 2009 ile 2025 yılları arasında Air Canada’da kaptan pilot olarak görev yaptığı belirtildi. Ancak yapılan incelemelerde, büyük ticari yolcu uçaklarında kaptanlık yapabilmek için gereken Airline Transport Pilot License adlı lisansa sahip olmadığı öne sürüldü.

Soruşturmaya göre Wall, bu süreçte 900’den fazla iç ve dış hat uçuşunda görev yaptı. Yetkililer, pilotun işvereni ve düzenleyici kurumları yanıltmak için sahte lisans belgeleri kullandığını iddia ediyor. Olayın, rutin belge kontrolleri sırasında fark edilen tutarsızlıkların ardından ortaya çıktığı aktarıldı.