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1.000 Kilometreden Fazla Kabloyu Yanlış Döşediler! Proje 2031’e Kaldı

1.000 Kilometreden Fazla Kabloyu Yanlış Döşediler! Proje 2031’e Kaldı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
10.06.2026 - 14:34
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Almanya’nın en tartışmalı ulaşım projelerinden biri olan Stuttgart 21, bir kez daha gecikmeyle gündemde. Yıllardır maliyeti, inşaat süreci ve ertelemeleriyle konuşulan mega tren projesinin bu kez 2031’e kadar tamamlanamayabileceği belirtiliyor. Yeni gecikmenin arkasında ise oldukça dikkat çekici bir sorun var... 1.000 kilometreden fazla kablo ve kablo kanalı yanlış döşendi.

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1.000 kilometreden fazla kablo yanlış döşendi

1.000 kilometreden fazla kablo yanlış döşendi

Stuttgart 21 projesinde en büyük sorunlardan biri, dijital demir yolu altyapısı için döşenen kablolarda ortaya çıktı. 1.000 kilometreden fazla kablo ve kablo kanalının yanlış yerlere döşendiği, bunların büyük bölümünün değiştirilmesi ya da yeniden düzenlenmesi gerektiği belirtiliyor.

Sorunun özellikle Stuttgart-Bad Cannstatt ile Waiblingen arasındaki bölümde yoğunlaştığı aktarılıyor. Proje takvimini yetiştirmek için bazı kabloların teknik planlama tamamlanmadan döşendiği, bunun da daha sonra büyük bir hataya dönüştüğü ifade ediliyor. Yani proje ilerlesin diye yapılan hızlı hamleler, bu kez işi yıllarca geriye atabilecek bir soruna neden oldu.

Açılış tarihi yine ertelendi

Açılış tarihi yine ertelendi

Stuttgart 21’in uzun süredir hedeflenen açılış tarihi daha önce de defalarca değişmişti. Projenin başlangıcında yeni istasyonun 2019’da hizmete girmesi planlanıyordu. Ancak maliyet artışları, teknik sorunlar ve inşaat sürecindeki aksaklıklar nedeniyle bu tarih sürekli ileri atıldı.

Son bilgilere göre projenin tam kapasiteyle hizmete girmesi 2031’in sonunu bulabilir. Bu da Stuttgart 21’in ilk planlanan tarihten yaklaşık 12 yıl sonra tamamlanması anlamına geliyor. Almanya gibi altyapı ve mühendislik gücüyle bilinen bir ülkede yaşanan bu gecikme, projeye yönelik eleştirileri daha da artırmış durumda.

Proje yıllardır tartışmaların merkezinde

Proje yıllardır tartışmaların merkezinde

Stuttgart 21, Almanya’nın Stuttgart kentindeki mevcut ana tren istasyonunu dönüştürmeyi ve demir yolu düğümünü yeniden düzenlemeyi amaçlıyor. Projenin en dikkat çeken kısmı, eski son durak tipi istasyonun yer altı geçiş istasyonuna dönüştürülmesi. Böylece trenlerin şehir merkezinden daha hızlı ve verimli geçmesi hedefleniyor.

Ancak proje başından beri tartışmaların odağında. İlk etapta çok daha düşük maliyetlerle konuşulan Stuttgart 21’in maliyeti yıllar içinde ciddi şekilde arttı.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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