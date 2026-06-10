1.000 Kilometreden Fazla Kabloyu Yanlış Döşediler! Proje 2031’e Kaldı
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Almanya’nın en tartışmalı ulaşım projelerinden biri olan Stuttgart 21, bir kez daha gecikmeyle gündemde. Yıllardır maliyeti, inşaat süreci ve ertelemeleriyle konuşulan mega tren projesinin bu kez 2031’e kadar tamamlanamayabileceği belirtiliyor. Yeni gecikmenin arkasında ise oldukça dikkat çekici bir sorun var... 1.000 kilometreden fazla kablo ve kablo kanalı yanlış döşendi.
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1.000 kilometreden fazla kablo yanlış döşendi
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Açılış tarihi yine ertelendi
Proje yıllardır tartışmaların merkezinde
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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