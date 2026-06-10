1.000 Kilometreden Fazla Kabloyu Yanlış Döşediler! Proje 2031’e Kaldı

Stuttgart 21 projesinde en büyük sorunlardan biri, dijital demir yolu altyapısı için döşenen kablolarda ortaya çıktı. 1.000 kilometreden fazla kablo ve kablo kanalının yanlış yerlere döşendiği, bunların büyük bölümünün değiştirilmesi ya da yeniden düzenlenmesi gerektiği belirtiliyor.

Sorunun özellikle Stuttgart-Bad Cannstatt ile Waiblingen arasındaki bölümde yoğunlaştığı aktarılıyor. Proje takvimini yetiştirmek için bazı kabloların teknik planlama tamamlanmadan döşendiği, bunun da daha sonra büyük bir hataya dönüştüğü ifade ediliyor. Yani proje ilerlesin diye yapılan hızlı hamleler, bu kez işi yıllarca geriye atabilecek bir soruna neden oldu.