Uzaktan Kumandalı Uçak Yaptılar, Neredeyse Onun Kadar Büyük Oldu

Ramy RC’nin yaptığı dev Airbus A380 modeli, 1/8 ölçekli olarak tasarlandı. Oddity Central’da yer alan bilgilere göre model uçağın kanat açıklığı 9,75 metreye ulaşıyor. Ağırlığı ise yaklaşık 363 kg olarak aktarılıyor. Bu ölçüler, onu sıradan bir model uçaktan çok daha büyük ve karmaşık bir mühendislik projesi haline getiriyor.

Modelin gövdesi büyük bir köpük bloktan kesilerek oluşturuldu. Daha sonra fiberglas ve karbon örgüyle güçlendirildi. Kanatların altında bulunan dört adet 250 mm motor ise bu dev yapının yerden havalanmasını sağlıyor. Ağırlığına rağmen uçabilmesi, projeyi daha da dikkat çekici hale getiriyor.