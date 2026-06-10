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Uzaktan Kumandalı Uçak Yaptılar, Neredeyse Onun Kadar Büyük Oldu

Uzaktan Kumandalı Uçak Yaptılar, Neredeyse Onun Kadar Büyük Oldu

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
10.06.2026 - 14:16
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Uzaktan kumandalı uçak denince çoğu kişinin aklına küçük model araçlar geliyor. Ancak YouTuber ve model uçak tutkunu Ramy RC’nin yaptığı Airbus A380 modeli, bu algıyı tamamen değiştiriyor. 1/8 ölçekli dev model, 9,75 metrelik kanat açıklığı ve yaklaşık 363 kg ağırlığıyla bazı hafif uçaklarla yarışacak boyuta ulaşıyor.

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9,75 metrelik kanat açıklığıyla dikkat çekiyor

9,75 metrelik kanat açıklığıyla dikkat çekiyor

Ramy RC’nin yaptığı dev Airbus A380 modeli, 1/8 ölçekli olarak tasarlandı. Oddity Central’da yer alan bilgilere göre model uçağın kanat açıklığı 9,75 metreye ulaşıyor. Ağırlığı ise yaklaşık 363 kg olarak aktarılıyor. Bu ölçüler, onu sıradan bir model uçaktan çok daha büyük ve karmaşık bir mühendislik projesi haline getiriyor.

Modelin gövdesi büyük bir köpük bloktan kesilerek oluşturuldu. Daha sonra fiberglas ve karbon örgüyle güçlendirildi. Kanatların altında bulunan dört adet 250 mm motor ise bu dev yapının yerden havalanmasını sağlıyor. Ağırlığına rağmen uçabilmesi, projeyi daha da dikkat çekici hale getiriyor.

Gerçek jet gibi kalkış ve iniş yapabiliyor

Gerçek jet gibi kalkış ve iniş yapabiliyor

Dev model uçağın en şaşırtıcı yanı, yalnızca büyük görünmesi değil. Ramy RC’nin tasarladığı Airbus A380, gerçek bir jet gibi kalkış yapabiliyor ve iniş takımlarıyla yere inebiliyor. Uçağın iniş takımı servo sistemlerle kontrol ediliyor. Bu da modelin yalnızca görsel bir kopya olmadığını, uçuş işlevi için de özel olarak tasarlandığını gösteriyor.

Yapım sürecinde en büyük sorunlardan biri ağırlık oldu. Uçak büyüdükçe ağırlık da arttığı için Ramy RC, karbon fiber ve bal peteği çekirdekli hafif ama güçlü malzemeler kullanarak bu sorunu aşmaya çalıştı. Proje aylar süren denemeler, ayarlamalar ve güçlendirmeler sonunda uçabilir hale geldi.

İçine bir insan sığabilecek kadar büyük

İçine bir insan sığabilecek kadar büyük

Dev Airbus A380 modeli, yalnızca kanat açıklığıyla değil, gövde boyutuyla da dikkat çekiyor. Oddity Central’a göre modelin içine bir insan yatay şekilde sığabilecek kadar yer bulunuyor. Boyutları nedeniyle bazı Cessna tipi hafif uçaklarla kıyaslanabilecek büyüklüğe ulaşıyor.

Uçağın net uçuş hızı paylaşılmamış olsa da bu büyüklükte bir uzaktan kumandalı modelin havalanıp inebilmesi bile başlı başına etkileyici görülüyor. Ramy RC’nin aylar süren çalışmasının sonunda ortaya çıkan dev Airbus A380, model uçak tutkusunun ne kadar ileri taşınabileceğini gösteren sıra dışı örneklerden biri

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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