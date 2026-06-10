Uzaktan Kumandalı Uçak Yaptılar, Neredeyse Onun Kadar Büyük Oldu
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Uzaktan kumandalı uçak denince çoğu kişinin aklına küçük model araçlar geliyor. Ancak YouTuber ve model uçak tutkunu Ramy RC’nin yaptığı Airbus A380 modeli, bu algıyı tamamen değiştiriyor. 1/8 ölçekli dev model, 9,75 metrelik kanat açıklığı ve yaklaşık 363 kg ağırlığıyla bazı hafif uçaklarla yarışacak boyuta ulaşıyor.
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9,75 metrelik kanat açıklığıyla dikkat çekiyor
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Gerçek jet gibi kalkış ve iniş yapabiliyor
İçine bir insan sığabilecek kadar büyük
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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