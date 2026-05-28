Altında 60 Yıldır Yangın Yanan Kasabayı Terk Ettiler

Centralia’nın hikayesi 1962 yılında başladı. Yangının kesin çıkış nedeni tartışmalı olsa da kasabanın altında bulunan zengin kömür damarlarının alev almasıyla yangın yer altına yayıldı. Centralia’nın altındaki yangın 1962’den bu yana yanmaya devam ediyor ve söndürmek için yapılan girişimler sonuç vermedi.

Yangın yüzeye her zaman büyük alevler halinde çıkmasa da etkisi kasabanın her yerinde hissedildi. Zeminde çatlaklar oluştu, bazı bölgelerden duman ve zehirli gazlar yükseldi. Yer altındaki sıcaklık ve gaz riski, Centralia’da yaşamı giderek daha tehlikeli hale getirdi.