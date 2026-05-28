Altında 60 Yıldır Yangın Yanan Kasabayı Terk Ettiler

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
28.05.2026 - 11:01
ABD’nin Pennsylvania eyaletinde, altında onlarca yıldır yangın yanan terk edilmiş bir kasaba var. Centralia adıyla bilinen bu yerleşimde yangın 1962’de başladı ve o günden bu yana tamamen söndürülemedi. Kasabanın altındaki kömür damarları alev alınca zemin çatlamaya, yollardan duman çıkmaya ve yaşam koşulları tehlikeli hale gelmeye başladı.

1962’de başlayan yangın hala sönmedi

Centralia’nın hikayesi 1962 yılında başladı. Yangının kesin çıkış nedeni tartışmalı olsa da kasabanın altında bulunan zengin kömür damarlarının alev almasıyla yangın yer altına yayıldı. Centralia’nın altındaki yangın 1962’den bu yana yanmaya devam ediyor ve söndürmek için yapılan girişimler sonuç vermedi.

Yangın yüzeye her zaman büyük alevler halinde çıkmasa da etkisi kasabanın her yerinde hissedildi. Zeminde çatlaklar oluştu, bazı bölgelerden duman ve zehirli gazlar yükseldi. Yer altındaki sıcaklık ve gaz riski, Centralia’da yaşamı giderek daha tehlikeli hale getirdi.

Centralia’daki tehlike 1981’de çok daha görünür hale geldi. 12 yaşındaki bir çocuğun arka bahçesinde aniden açılan yaklaşık 45 metrelik çukura düşmesi, kasabadaki yangının ne kadar ciddi olduğunu tüm ülkeye gösterdi. Bu olaydan sonra Centralia, yalnızca yerel bir sorun olmaktan çıkıp ulusal çapta bilinen bir çevre felaketi haline geldi.

1984’te kasaba sakinlerinin büyük bölümü başka yerlere taşındı. 1992’de ise Centralia resmi olarak yaşanamaz ilan edildi. Evlerin çoğu yıkıldı ve geriye sokakların boş arazilerden geçtiği, yer yer ormanlaşmaya başlayan sessiz bir kasaba görüntüsü kaldı. 2007 itibarıyla Centralia’da yalnızca 9 kişinin yaşadığı aktarıldı.

Centralia bugün terk edilmiş sokakları, çatlamış yolları ve yer altından yükselen dumanıyla hayalet kasaba olarak anılıyor. Eskiden ziyaretçilerin ilgisini çeken 'Graffiti Highway' de artık toprakla kapatılmış durumda.

Kasabanın altında süren yangının daha uzun yıllar devam edebileceği düşünülüyor.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
