Uçaklarda Kalkış ve İniş Sırasında Işıklar Neden Kapatılır?

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
23.05.2026 - 21:39
Uçak yolculuklarında neredeyse herkesin fark ettiği küçük ama merak uyandıran detaylar var. Emniyet kemeri uyarısı, koltukların dik konuma getirilmesi ve tepsilerin kapatılması bunlardan bazıları. Kabin ışıklarının kalkış ve iniş sırasında kısılması da en çok merak edilen uygulamalar arasında yer alıyor. İlk bakışta konforla ilgili gibi görünse de aslında bu kararın arkasında güvenlik var.

Kabin Işıkları Yolcuların Güvenliği İçin Kısılıyor

Uçaklarda kalkış ve iniş, yolculuğun en dikkatli yönetilmesi gereken aşamaları arasında yer alıyor. Bu nedenle kabin içinde yapılan birçok küçük hazırlık, olası bir acil durumda yolcuların daha hızlı ve doğru hareket edebilmesi için uygulanıyor. Işıkların kısılması da bu güvenlik önlemlerinden biri olarak görülüyor.

Kabin tamamen aydınlıkken bir anda elektrik kesintisi yaşanırsa, yolcuların gözleri karanlığa hemen uyum sağlayamayabilir. Bu durum, acil çıkışları, koridoru ya da yönlendirme ışıklarını fark etmeyi zorlaştırabilir. Kalkış ve iniş sırasında ışıkların kısılması, gözlerin düşük ışığa önceden alışmasına yardımcı olur. Böylece beklenmedik bir durumda yolcuların karanlıkta yön bulması daha kolay hale gelir.

Pilotların Görüşünü Korumak İçin de Önemli

Kabin ışıklarının kısılması yalnızca yolcular için yapılan bir uygulama değil. Özellikle gece inişlerinde pilotların dışarıyı net görebilmesi de büyük önem taşıyor. Kabin içindeki parlak ışıklar camlarda yansıma oluşturabilir. Bu yansıma, pist ışıklarını, güvenlik işaretlerini ya da yerdeki olası engelleri görmeyi zorlaştırabilir.

Islak pistlerde ya da düşük görüş koşullarında bu yansıma daha dikkat dağıtıcı hale gelebilir. Bu yüzden kabin ışıklarının azaltılması, uçağın dışındaki ışıkların daha net seçilmesine yardımcı olur. Pilotun dikkatini dağıtabilecek fazla parlaklık ortadan kalkar ve iniş süreci daha güvenli bir şekilde tamamlanır.

Basit Görünen Uygulamanın Arkasında Güvenlik Var

Kabin ışıklarının kısılması çoğu yolcu için sıradan bir alışkanlık gibi görünebilir. Ancak havacılıkta bu tür küçük detayların her biri belirli bir güvenlik amacı taşır. Koltukların dik konuma getirilmesi, perdelerin açılması ve tepsilerin kapatılması gibi ışıkların azaltılması da uçuşun kritik anlarında hazırlıklı olmayı sağlar.

Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
