Uçaklarda Kalkış ve İniş Sırasında Işıklar Neden Kapatılır?

Uçaklarda kalkış ve iniş, yolculuğun en dikkatli yönetilmesi gereken aşamaları arasında yer alıyor. Bu nedenle kabin içinde yapılan birçok küçük hazırlık, olası bir acil durumda yolcuların daha hızlı ve doğru hareket edebilmesi için uygulanıyor. Işıkların kısılması da bu güvenlik önlemlerinden biri olarak görülüyor.

Kabin tamamen aydınlıkken bir anda elektrik kesintisi yaşanırsa, yolcuların gözleri karanlığa hemen uyum sağlayamayabilir. Bu durum, acil çıkışları, koridoru ya da yönlendirme ışıklarını fark etmeyi zorlaştırabilir. Kalkış ve iniş sırasında ışıkların kısılması, gözlerin düşük ışığa önceden alışmasına yardımcı olur. Böylece beklenmedik bir durumda yolcuların karanlıkta yön bulması daha kolay hale gelir.