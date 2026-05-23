Hull City'nin Sahibi Acun Ilıcalı'dan Büyük Zafer Sonrası İlk Sözler!

Hull City zaferinin ardından kısa bir konuşma yapan Acun Ilıcalı, 'Büyük mutluluk, çok mutluyum. Böyle bir gururu hayatımda yaşamadım. Çok duygulandım.' ifadelerini kullandı.

Ilıcalı'nın galibiyeti getiren golden sonra gözyaşlarına hakim olamadığı görülmüştü. Büyük bir sevinç yaşayan Ilıcalı, 'Ülkemizden çok mesaj aldık, herkes dua etti. Bu kadar duaya rakip dayanmazdı. Çok mutluyum.' dedi.

Maç öncesinde çok heyecanlı olduğunu söyleyen Acun, 'Çok gururluyum. Çok mutluyum. Endişeliyim. 7-8 duyguyu aynı anda yaşıyorum. Ama genel olarak çok mutluyum. Takım olarak da o durumdayız şu anda. Hocamız, oyuncularımız hepsi son derece gururlu. Bir mucizeyi gerçekleştirmek için bir adımımız kaldı.' demişti.

Acun, takıma olan inancını hiçbir zaman kaybetmediğini ise şu sözlerle anlattı:

'Takıma çok güveniyorum. Sezon başında bizi 21-22. sırada görüyorlardı. Ben takımın iyi olduğunu biliyordum. Taraftarımız da buna inanıyordu.