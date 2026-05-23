article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Hull City'nin Sahibi Acun Ilıcalı'dan Büyük Zafer Sonrası İlk Sözler!

Hull City'nin Sahibi Acun Ilıcalı'dan Büyük Zafer Sonrası İlk Sözler!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
23.05.2026 - 20:27
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, Premier Lig'in son biletini kazanmak için büyük bir mücadele verdi. Mücadelenin 90 dakikalık bölümü golsüz geçilmiş olsa da 90+5’te  McBurnie'den gelen gol, Hull City'i galibiyete kavuşturdu.

Maç öncesinde 'Çok gururluyum. Çok mutluyum. Endişeliyim.' diyen Acun Ilıcalı'dan tarihi zafer sonrası ilk açıklama da geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"Büyük mutluluk, çok mutluyum. Böyle bir gururu hayatımda yaşamadım. Çok duygulandım."

"Büyük mutluluk, çok mutluyum. Böyle bir gururu hayatımda yaşamadım. Çok duygulandım."

Hull City zaferinin ardından kısa bir konuşma yapan Acun Ilıcalı, 'Büyük mutluluk, çok mutluyum. Böyle bir gururu hayatımda yaşamadım. Çok duygulandım.' ifadelerini kullandı.

Ilıcalı'nın galibiyeti getiren golden sonra gözyaşlarına hakim olamadığı görülmüştü. Büyük bir sevinç yaşayan Ilıcalı, 'Ülkemizden çok mesaj aldık, herkes dua etti. Bu kadar duaya rakip dayanmazdı. Çok mutluyum.' dedi.

Maç öncesinde çok heyecanlı olduğunu söyleyen Acun, 'Çok gururluyum. Çok mutluyum. Endişeliyim. 7-8 duyguyu aynı anda yaşıyorum. Ama genel olarak çok mutluyum. Takım olarak da o durumdayız şu anda. Hocamız, oyuncularımız hepsi son derece gururlu. Bir mucizeyi gerçekleştirmek için bir adımımız kaldı.' demişti. 

Acun, takıma olan inancını hiçbir zaman kaybetmediğini ise şu sözlerle anlattı:

'Takıma çok güveniyorum. Sezon başında bizi 21-22. sırada görüyorlardı. Ben takımın iyi olduğunu biliyordum. Taraftarımız da buna inanıyordu.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
3
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın