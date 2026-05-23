Hull City'nin Sahibi Acun Ilıcalı'dan Büyük Zafer Sonrası İlk Sözler!
Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, Premier Lig'in son biletini kazanmak için büyük bir mücadele verdi. Mücadelenin 90 dakikalık bölümü golsüz geçilmiş olsa da 90+5’te McBurnie'den gelen gol, Hull City'i galibiyete kavuşturdu.
Maç öncesinde 'Çok gururluyum. Çok mutluyum. Endişeliyim.' diyen Acun Ilıcalı'dan tarihi zafer sonrası ilk açıklama da geldi.
"Büyük mutluluk, çok mutluyum. Böyle bir gururu hayatımda yaşamadım. Çok duygulandım."
