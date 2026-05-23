Yakın Arkadaşına Bebek Kıyafeti Götüren Kadın Tartışma Yarattı

Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
23.05.2026 - 15:53
Yakın arkadaşının doğumuna bir ay kala kendi oğluna küçük gelen az giyilmiş ve sıfır kıyafetleri arkadaşına götüren kadın yaşadıklarını paylaştı. Kıyafetleri verdikten sonra kendisine gelen 'Ben senin eskilerine mi kaldım?' mesajla pişman olduğunu belirtti. Ancak gerek hediye veren gerek doğum hazırlığındaki kadının tavırları tartışma yarattı.

Paylaşım şu şekildeydi:

Yakın bir arkadaşımın doğumuna bir ay kaldı. Ben de oğluma küçük gelen, en fazla bir iki kez giyilmiş veya etiketi üzerinde olan bütün kıyafetleri poşetledim ve ona götürdüm; seçsin, beğensin, istediğini alsın, istemediği kalsın diye. Pek ilgilenmedi. Sonrasında da akşam şu mesajı attı: 'Zuhal dua et komşumda vardı bişey diyemedim ben senin eskilerine mi kaldım? Poşetleri açmadım çöpe atıcam alıcaksan kapıya koyuyorum bidahada böyle birşey yapma' Durumları çok iyi olmadığı halde böyle bir tepkiyle karşılaştım. Böyle düşünüyor olsam bile etiketlileri alırsın, gerisini bırakırsın, geri verirsin. Hala arkadaşları için iyilik düşünen iki üç kişi kaldık, onların da böyle yaparak burnundan getiriyorlar. Siz olsaydınız hamileliğine mi verirdiniz yoksa ağzının payını verip silip atar mıydınız?

Pek çok kişi o ifadeye takıldı.

Veriliş tarzını yanlış bulanlar oldu.

Tüketim çılgınlığı meselesi masaya yatırıldı.

Kendisinden örnek verenler de oldu.

Siz ne düşünüyorsunuz?

Oğuzhan Kaya
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
