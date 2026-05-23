Yakın Arkadaşına Bebek Kıyafeti Götüren Kadın Tartışma Yarattı

Yakın bir arkadaşımın doğumuna bir ay kaldı. Ben de oğluma küçük gelen, en fazla bir iki kez giyilmiş veya etiketi üzerinde olan bütün kıyafetleri poşetledim ve ona götürdüm; seçsin, beğensin, istediğini alsın, istemediği kalsın diye. Pek ilgilenmedi. Sonrasında da akşam şu mesajı attı: 'Zuhal dua et komşumda vardı bişey diyemedim ben senin eskilerine mi kaldım? Poşetleri açmadım çöpe atıcam alıcaksan kapıya koyuyorum bidahada böyle birşey yapma' Durumları çok iyi olmadığı halde böyle bir tepkiyle karşılaştım. Böyle düşünüyor olsam bile etiketlileri alırsın, gerisini bırakırsın, geri verirsin. Hala arkadaşları için iyilik düşünen iki üç kişi kaldık, onların da böyle yaparak burnundan getiriyorlar. Siz olsaydınız hamileliğine mi verirdiniz yoksa ağzının payını verip silip atar mıydınız?