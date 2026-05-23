Trump New York Mitinginde Protestocuyu Azarladı: "Ananın Yanına Git"

Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
23.05.2026 - 11:32
ABD Başkanı Donald Trump, 22 Mayıs 2026'da New York'un Suffern kentinde Rockland Community College'da düzenlediği miting sırasında protestoyla karşılaştı. Kalabalığı bölerek konuşmasını kesen bir protestocuya söylediği sözler ise olay oldu.

Donald Trump'ın protestocuya söylediği sözler şöyle:

Eve, annenin yanına git. Eve git. Eve, annenin yanına git. Onu eve, anneciğinin yanına götürün. Başı belaya girecek. Biliyor musunuz, söylemediği şey şu ki, annesi şu anda televizyonda izliyor ve buna bayılıyor.

Sosyal medya ikiye bölündü.

Bu sözler 2026 ara seçimleri öncesi Trump'ın New York'ta destekçilerini mobilize etme çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Trump'ın protestoculara karşı sert ve alaycı üslubu, destekçileri arasında beğeni toplarken, muhalifler tarafından eleştirildi.

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
