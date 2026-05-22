Bedava Fotoğraf İsteyen Müezzin, Telif Ücretini Duyunca İçerik Üreticisini Dava Açmakla Tehdit Etti

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
22.05.2026 - 14:26

Sosyal medyada paylaşılan bir olay, içerik üreticilerinin emeklerinin 'maneviyat' ve 'kurumsallık' bahanesiyle nasıl hiçe sayılmaya çalışıldığını bir kez daha gözler önüne serdi. Çektiği tarihi yapı fotoğrafını kurumsal bir afişte kullanmak isteyen müezzinden yasal hakkı olan 1500 TL telif ücretini talep eden fotoğrafçı, beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Bedava fotoğraf alamayacağını anlayan şahıs, mülkiyet hakkı ile telif hakkını birbirine karıştırarak kadını 'izinsiz fotoğraf çekmekle' suçlayıp dava açmakla tehdit etti.

İçerik üreticisi bir kadın, müezzinle yaşadığı olayı anlattı.

İçerik üreticisi kadının paylaştığı bilgilere göre olay, bir müezzinin Instagram üzerinden kendisine ulaşmasıyla başladı. Müezzin, kadının sayfasında paylaştığı Yeşil Türbe fotoğrafını çok beğendiklerini belirterek, bu kareyi Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün bir afişinde kullanmak için izin istedi.

Fotoğrafçı, profesyonel bir içerik üreticisi olarak emeğinin karşılığı olan kurumsal kullanım ve afiş basım bedeli için 1500 TL telif ücreti talep etti. Ancak bu talebin ardından karşı tarafın tavrı aniden değişti.

'İzinsiz Çektin, Dava Açarız' Tehdidi

Ücret ödemek istemeyen müezzin, Vakıflara ait bir eserin izinsiz fotoğraflandığını ve bunun 'yasal olmadığını' öne sürdü. Şahıs, bölge müdürüyle de görüştüğünü iddia ederek fotoğrafçıya 'dava açma hakları doğabileceğini' söyleyerek gözdağı vermeye çalıştı.

Bununla da yetinmeyen müezzin, etkinliğin 'manevi bir program' olduğunu öne sürerek duygu sömürüsü yapmaya girişti ve ücret talep edilmesine üzüldüğünü belirtti. Fotoğrafçı ise bu manipülasyona, 'Sen de inanç üzerinden gelir elde eden birisin, bu duruma bu kadar karşıysan istifa edip camide gönüllü çalışırsın' diyerek çok net bir yanıt verdi.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
