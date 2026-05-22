Bedava Fotoğraf İsteyen Müezzin, Telif Ücretini Duyunca İçerik Üreticisini Dava Açmakla Tehdit Etti

İçerik üreticisi kadının paylaştığı bilgilere göre olay, bir müezzinin Instagram üzerinden kendisine ulaşmasıyla başladı. Müezzin, kadının sayfasında paylaştığı Yeşil Türbe fotoğrafını çok beğendiklerini belirterek, bu kareyi Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün bir afişinde kullanmak için izin istedi.

Fotoğrafçı, profesyonel bir içerik üreticisi olarak emeğinin karşılığı olan kurumsal kullanım ve afiş basım bedeli için 1500 TL telif ücreti talep etti. Ancak bu talebin ardından karşı tarafın tavrı aniden değişti.

'İzinsiz Çektin, Dava Açarız' Tehdidi

Ücret ödemek istemeyen müezzin, Vakıflara ait bir eserin izinsiz fotoğraflandığını ve bunun 'yasal olmadığını' öne sürdü. Şahıs, bölge müdürüyle de görüştüğünü iddia ederek fotoğrafçıya 'dava açma hakları doğabileceğini' söyleyerek gözdağı vermeye çalıştı.

Bununla da yetinmeyen müezzin, etkinliğin 'manevi bir program' olduğunu öne sürerek duygu sömürüsü yapmaya girişti ve ücret talep edilmesine üzüldüğünü belirtti. Fotoğrafçı ise bu manipülasyona, 'Sen de inanç üzerinden gelir elde eden birisin, bu duruma bu kadar karşıysan istifa edip camide gönüllü çalışırsın' diyerek çok net bir yanıt verdi.