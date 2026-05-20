Bir Plastik Cerrah Açıkladı: Estetik Dünyasının En Tehlikeli 3 Ameliyatı

Uzmanın paylaştığı listede ilk sırada, son yılların en popüler kalça şekillendirme operasyonu olan BBL (Brazilian Butt Lift) yer alıyor. Hekim, bu operasyonun neden en ölümcül estetik müdahale olduğunu biyokimyasal ve anatomik bir gerçekle açıklıyor: Kalça bölgesine yüksek hacimde yağ transferi yapılırken, enjeksiyon kazara kas içine uygulanırsa bölgedeki derin damarlar yaralanabiliyor. Damarda meydana gelen bu yaralanma, o noktada güçlü bir vakum etkisi yaratıyor. Cerrah damar içine doğrudan yağ vermese bile, oluşan vakum nedeniyle serbest kalan yağ dokusu damarın içine emilerek akciğerlere ve beyne kadar ilerliyor. Tıp literatüründe yağ embolisi olarak bilinen bu durum, maalesef hastaların hayatını kaybetmesiyle sonuçlanabiliyor.

Listenin ikinci sırasında yer alan karın germe (tummy tuck) ameliyatı ise tamamen farklı bir mekanizmayla risk yaratıyor. Karın kaslarının onarılması ve sıkılaştırılması sürecinde, karın içi basınç ciddi oranda artış gösteriyor. Bu basınç artışı, alt ekstremitelerden (bacaklardan) kalbe doğru giden kan akışını bloke ederek yavaşlatıyor. Kan akışının yavaşlamasına bağlı olarak damar içinde pıhtılaşma (tromboz) ihtimali zirveye çıkıyor. Cerrahın bu süreci çok iyi yönetmesi ve pıhtı riskine karşı erken dönemde önlem alması gerekiyor.

Son sırada yer alan yüz germe (facelift) operasyonunda ise hayati bir risk bulunmasa da, kalıcı deformasyon ve estetik kayıp riski oldukça yüksek. Yüz anatomisi, mimikleri kontrol eden ve adeta bir ağ gibi yayılan düzinelerce ince motor sinir barındırıyor. Operasyon esnasında bu mimik sinirlerinin kesilmesi veya zarar görmesi, kalıcı yüz felcine ya da asimetriye neden olabiliyor. Bu yüzden uzman, yüz germe operasyonlarında cerrahi tekniğe ve anatomiye tamamen hakim, son derece tecrübeli hekimlerin tercih edilmesi gerektiğinin altını çiziyor.