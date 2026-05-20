article/comments
article/share
Haberler
Video
Bir Plastik Cerrah Açıkladı: Estetik Dünyasının En Tehlikeli 3 Ameliyatı

Bir Plastik Cerrah Açıkladı: Estetik Dünyasının En Tehlikeli 3 Ameliyatı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
20.05.2026 - 13:18

İçerik Devam Ediyor

Estetik ve plastik cerrahi operasyonları her geçen gün daha popüler hale gelse de, her cerrahi müdahalenin kendine has riskleri bulunuyor. Aynaya baktığında daha özgüvenli hissetmek ya da zamana meydan okumak isteyenlerin sıklıkla başvurduğu bu operasyonlar, bazen hayati tehlikeleri de beraberinde getirebiliyor. Özellikle popüler güzellik trendlerinin etkisiyle talebin zirveye ulaştığı bazı estetik ameliyatlar, cerrahlar tarafından en riskli işlemler olarak sınıflandırılıyor.

Plastik Cerrahi Uzmanı Osman Tan, estetik amaçlı yapılan en tehlikeli 3 ameliyatı ve bu operasyonların barındırdığı gizli riskleri detaylarıyla anlattı. Deneyimli hekim, kulaktan kulağa yayılan yanlış bilgileri düzelterek hastaların operasyon kararı almadan önce neleri bilmesi gerektiğini gözler önüne serdi. Anlattıkları, özellikle bu operasyonları yaptırmayı düşünenler için bir uyarı oldu.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DYNDtH...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Plastik Cerrah Osman Tan'ın söylediğine göre en tehlikeli 3 estetik operasyon;

Plastik Cerrah Osman Tan'ın söylediğine göre en tehlikeli 3 estetik operasyon;

Uzmanın paylaştığı listede ilk sırada, son yılların en popüler kalça şekillendirme operasyonu olan BBL (Brazilian Butt Lift) yer alıyor. Hekim, bu operasyonun neden en ölümcül estetik müdahale olduğunu biyokimyasal ve anatomik bir gerçekle açıklıyor: Kalça bölgesine yüksek hacimde yağ transferi yapılırken, enjeksiyon kazara kas içine uygulanırsa bölgedeki derin damarlar yaralanabiliyor. Damarda meydana gelen bu yaralanma, o noktada güçlü bir vakum etkisi yaratıyor. Cerrah damar içine doğrudan yağ vermese bile, oluşan vakum nedeniyle serbest kalan yağ dokusu damarın içine emilerek akciğerlere ve beyne kadar ilerliyor. Tıp literatüründe yağ embolisi olarak bilinen bu durum, maalesef hastaların hayatını kaybetmesiyle sonuçlanabiliyor.

Listenin ikinci sırasında yer alan karın germe (tummy tuck) ameliyatı ise tamamen farklı bir mekanizmayla risk yaratıyor. Karın kaslarının onarılması ve sıkılaştırılması sürecinde, karın içi basınç ciddi oranda artış gösteriyor. Bu basınç artışı, alt ekstremitelerden (bacaklardan) kalbe doğru giden kan akışını bloke ederek yavaşlatıyor. Kan akışının yavaşlamasına bağlı olarak damar içinde pıhtılaşma (tromboz) ihtimali zirveye çıkıyor. Cerrahın bu süreci çok iyi yönetmesi ve pıhtı riskine karşı erken dönemde önlem alması gerekiyor.

Son sırada yer alan yüz germe (facelift) operasyonunda ise hayati bir risk bulunmasa da, kalıcı deformasyon ve estetik kayıp riski oldukça yüksek. Yüz anatomisi, mimikleri kontrol eden ve adeta bir ağ gibi yayılan düzinelerce ince motor sinir barındırıyor. Operasyon esnasında bu mimik sinirlerinin kesilmesi veya zarar görmesi, kalıcı yüz felcine ya da asimetriye neden olabiliyor. Bu yüzden uzman, yüz germe operasyonlarında cerrahi tekniğe ve anatomiye tamamen hakim, son derece tecrübeli hekimlerin tercih edilmesi gerektiğinin altını çiziyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın