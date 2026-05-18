Bodrum'da 2 Bin TL'lik Lahmacun Gerçeği! İşletmeciler Anlattı

Turizmci iş insanı Bülent Kaya, her sezon başında benzer haberlerin gündeme geldiğini belirterek 'Her sene aynı haberler çıkıyor zaten sezon başında. Sadece Bodrum olarak ele almamak lazım. İstanbul’un da bazı bölgelerinde pahalılık var, bazı bölgelerinde yok. İşte biliyorsunuz lahmacun-ayran; her sene bunları söylüyoruz. Bodrum’a has, özgü, kendi ürettikleri yöresel yemekler üzerinden gitmek lazım. Ama hep lahmacunla başlıyoruz, lahmacunla sezonu bitiriyoruz. Sadece bir ‘Bodrum algısı’ oluşturuluyor. Ucuz yerler de var' dedi.

TÜRSAB Bodrum Bölge Temsil Kurulu Başkanı Enver Kantarmış ise Bodrum’daki fiyatların bilinçli tercih edilen lüks işletmeler üzerinden değerlendirildiğini ifade ederek şu ifadeleri kullandı:

'İstanbul olsun, Ankara olsun; kesinlikle Bodrum’dan daha pahalı. Siz bir lüks restorana gittiğiniz zaman onun fiyatı farklıdır. Nasıl bir otele gittiğiniz zaman iki yıldızlı otelle beş yıldızlı otelin fiyatı farklıysa, gittiğiniz restoranla, gittiğiniz yerle ilgili tabii ki fiyatlar farklı olur. İnsanlar bilinçli olarak oraya gidiyor. Öyle bir marka restoran ya da öyle bir otel olmasa zaten o misafir buraya gelmez. Onun için kesinlikle yanlış. Ufak bir fiyatı gördüğü zaman ya da gelip de reklam amaçlı insanlar diyor ki: ‘Ya burası çok pahalı.’ Aslında burası pahalı değil. Yani Bodrum’a baktığınız zaman, İstanbul’a, Ankara’ya baktığınız zaman burası onlar kadar pahalı değil. Bodrum’da ucuz ve uygun restoranlarımız da var. Evet, marka restoranlarımız da var ve insanlar bilinçli olarak gidiyor. Onun için kesinlikle buna katılmıyorum.'