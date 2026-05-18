article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Bodrum'da 2 Bin TL'lik Lahmacun Gerçeği! İşletmeciler Anlattı

Bodrum'da 2 Bin TL'lik Lahmacun Gerçeği! İşletmeciler Anlattı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
18.05.2026 - 16:54

Her yaz sezonu lahmacun fiyatlarıyla konuşulan Muğla’nın Bodrum ilçesinde yine fiyatlar gündeme geldi. Sosyal medyada paylaşılan adisyonlarla “Bodrum pahalı” algısı oluşurken turizm sektörüne yeniden ikiye bölündü. İşletmecileri ilçede her bütçeye uygun işletmeler olduğunu belirtirken bazı yerlerde lahmacun fiyatının neden 2 bin liraya dayandığına da açıklık getirdiler.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bodrum'da lahmacun fiyatları yeniden tartışmalara neden oldu. Bazı işletmelerde lahmacun neden 2 bin liradan satılıyor?

Bodrum'da lahmacun fiyatları yeniden tartışmalara neden oldu. Bazı işletmelerde lahmacun neden 2 bin liradan satılıyor?

Bodrum’daki lahmacun fiyatları yeniden gündeme geldi. Geçen günlerde sosyal medyada bir lahmacun fiyatının 2 bin lira olduğu paylaşılırken tartışmalar başladı. Vatandaşlar, ilçede her bütçeye uygun işletmelerin olduğunu belirtti.  İlçedeki birçok işletmede lahmacun fiyatlarının 250 TL’den başladığı öğrenilirken, özel servisle teknelere gönderilen ürünlerin fiyatlarının ise hizmet bedeliyle birlikte 2 bin TL’ye kadar çıktığı ifade edildi.

Özellikle denizin ortasında bulunan teknelere yapılan servislerde ulaşım, servis ve özel hizmet bedellerinin fiyatlara yansıdığı dile getirilirken, restoran fiyatlarıyla tekne servis ücretlerinin aynı değerlendirilmesinin doğru olmadığı kaydedildi.

"İnsanlar bilinçli olarak oraya gidiyor. Ucuz yerler de var."

"İnsanlar bilinçli olarak oraya gidiyor. Ucuz yerler de var."

Turizmci iş insanı Bülent Kaya, her sezon başında benzer haberlerin gündeme geldiğini belirterek 'Her sene aynı haberler çıkıyor zaten sezon başında. Sadece Bodrum olarak ele almamak lazım. İstanbul’un da bazı bölgelerinde pahalılık var, bazı bölgelerinde yok. İşte biliyorsunuz lahmacun-ayran; her sene bunları söylüyoruz. Bodrum’a has, özgü, kendi ürettikleri yöresel yemekler üzerinden gitmek lazım. Ama hep lahmacunla başlıyoruz, lahmacunla sezonu bitiriyoruz. Sadece bir ‘Bodrum algısı’ oluşturuluyor. Ucuz yerler de var' dedi.

TÜRSAB Bodrum Bölge Temsil Kurulu Başkanı Enver Kantarmış ise Bodrum’daki fiyatların bilinçli tercih edilen lüks işletmeler üzerinden değerlendirildiğini ifade ederek şu ifadeleri kullandı:

'İstanbul olsun, Ankara olsun; kesinlikle Bodrum’dan daha pahalı. Siz bir lüks restorana gittiğiniz zaman onun fiyatı farklıdır. Nasıl bir otele gittiğiniz zaman iki yıldızlı otelle beş yıldızlı otelin fiyatı farklıysa, gittiğiniz restoranla, gittiğiniz yerle ilgili tabii ki fiyatlar farklı olur. İnsanlar bilinçli olarak oraya gidiyor. Öyle bir marka restoran ya da öyle bir otel olmasa zaten o misafir buraya gelmez. Onun için kesinlikle yanlış. Ufak bir fiyatı gördüğü zaman ya da gelip de reklam amaçlı insanlar diyor ki: ‘Ya burası çok pahalı.’ Aslında burası pahalı değil. Yani Bodrum’a baktığınız zaman, İstanbul’a, Ankara’ya baktığınız zaman burası onlar kadar pahalı değil. Bodrum’da ucuz ve uygun restoranlarımız da var. Evet, marka restoranlarımız da var ve insanlar bilinçli olarak gidiyor. Onun için kesinlikle buna katılmıyorum.'

Buradan izleyebilirsiniz:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
17
4
3
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın