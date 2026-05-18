En Kolay Kilo Verdiren Yemek Tabağı Rengi Ortaya Çıktı: Beyazdan Uzak Durun!

İnsan beyni, binlerce yıllık evrimsel süreç boyunca 'hayatta kalmaya' odaklandı. Dolayısıyla kendine zarar veren her şeyi zihninin en derinlerine kaydedip gelecek kuşaklara aktardı. Doğada mavi renkli besin neredeyse yok denecek kadar az. Tarih öncesi çağlarda mavi de beynimiz için 'zehirli' veya 'bozuk' yemek anlamına geliyordu! Beynimiz, mavi rengi bozulmayla veya zehirle ilişkilendirecek şekilde evrimleşti (Küflü ekmek veya zehirli meyveler gibi).

İşte tam da bu yüzden oldukça lezzetli ve 'zehirsiz' olduğunu bilseniz bile leziz bir yemek mavi tabakla önünüze geldiğinde, beyniniz siz farkında olmasanız da sizi uyarıyor: 'Burada hoş olmayan şeyler var. Fazla yeme!' Dolayısıyla beyninize 'doydum' algısı daha çabuk gidiyor ve porsiyon kontrolünü sağlamış oluyorsunuz.

Dahası var!

Beyaz tabaklar, yüksek kontrast sayesinde yemeklerin %10 daha lezzetli görünmesini sağlıyor. Kırmızı tabaklar, olgun meyvelerle olan bilinçaltı çağrışımlar sayesinde tatlıların daha tatlı görünmesini sağlıyor.

Kırmızı ve sarı renkler ise iştahınızı daha da açıyor. Bu nedenle fast food markaları mavi renk kullanmaz, aksine iştahı ve yeme hızını artıran kırmızı ve sarı renkleri tercih eder.