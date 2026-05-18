En Kolay Kilo Verdiren Yemek Tabağı Rengi Ortaya Çıktı: Beyazdan Uzak Durun!

Dilara Bağcı Peker
18.05.2026 - 16:35

Kilo vermek isteyenler için sayısız öneri sıralayabiliriz. Peki bu öneriler içinde 'renklerin' de olduğunu biliyor muydunuz?

Yapılan araştırmalar, yemek tabaklarının şeklinin ve renginin yiyeceklere olan bakış açımızı, dolayısıyla kalori alımımızı etkilediğini gösteriyor! Kilo vermek isteyenlerin özellikle tercih etmesi gereken bir yemek tabağı rengi bulunuyor.

Kilo vermenin en zahmetsiz yolu belli oldu: Mavi tabak!

Diyet listeleri, spor programları, yasaklar, pazartesi başlayacağım bahaneleri...Her diyet sürecinde benzer durumlardan geçtiğinizi biliyoruz. Neyse ki bu sefer sizi şaşırtacak bir haberle geldik!

Bilim dünyasına göre kilo vermenin ve porsiyon kontrolünün oldukça zahmetsiz bir yolu var: Mavi tabak kullanmak.

Evet, yanlış okumadınız!

Mutfağımızda kullandığımız tabakların şekli ve rengi, yemeklere olan bakış açımızı değiştiriyor. Dolayısıyla kalori alımımız da etkileniyor. Renkler, iştahımızı doğrudan etkileyecek güce sahip.

Peki mavi tabak kilo vermeye nasıl yardımcı oluyor?

İnsan beyni, binlerce yıllık evrimsel süreç boyunca 'hayatta kalmaya' odaklandı. Dolayısıyla kendine zarar veren her şeyi zihninin en derinlerine kaydedip gelecek kuşaklara aktardı. Doğada mavi renkli besin neredeyse yok denecek kadar az. Tarih öncesi çağlarda mavi de beynimiz için 'zehirli' veya 'bozuk' yemek anlamına geliyordu! Beynimiz, mavi rengi bozulmayla veya zehirle ilişkilendirecek şekilde evrimleşti (Küflü ekmek veya zehirli meyveler gibi).

İşte tam da bu yüzden oldukça lezzetli ve 'zehirsiz' olduğunu bilseniz bile leziz bir yemek mavi tabakla önünüze geldiğinde, beyniniz siz farkında olmasanız da sizi uyarıyor: 'Burada hoş olmayan şeyler var. Fazla yeme!' Dolayısıyla beyninize 'doydum' algısı daha çabuk gidiyor ve porsiyon kontrolünü sağlamış oluyorsunuz.

Dahası var!

Beyaz tabaklar, yüksek kontrast sayesinde yemeklerin %10 daha lezzetli görünmesini sağlıyor. Kırmızı tabaklar, olgun meyvelerle olan bilinçaltı çağrışımlar sayesinde tatlıların daha tatlı görünmesini sağlıyor. 

Kırmızı ve sarı renkler ise iştahınızı daha da açıyor. Bu nedenle fast food markaları mavi renk kullanmaz, aksine iştahı ve yeme hızını artıran kırmızı ve sarı renkleri tercih eder.

Dilara Bağcı Peker
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
