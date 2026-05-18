18 – 24 Mayıs 2026 Haftası Gökyüzü Sadece Burçları Değil, Dünyanın Gidişatını da Değiştiriyor!

Dr.Astrolog Şenay Devi
18.05.2026 - 16:24

Bu hafta gökyüzü yumuşak değil.

Ama bilinç uyandırıcı.

Sessiz değil.

Ama gerçeği ortaya çıkarıcı.

18 – 24 Mayıs haftası; hem bireysel hayatlarımızda hem dünya sahnesinde “artık eski şekilde devam edemeyiz” diyen çok güçlü bir kırılma enerjisi taşıyor.

Gökyüzü bu hafta konfor alanlarını değil, hakikati büyütüyor. Özellikle Mars’ın Boğa burcuna geçişiyle birlikte insanlık, hızla tüketen değil; kök salmak isteyen bir enerjiye çekiliyor. Uzun süredir dünya genelinde hissedilen panik, acelecilik, ekonomik korkular ve kontrol savaşları yerini daha sert ama daha gerçekçi bir sorgulamaya bırakıyor:

“Gerçekten neyin üzerine hayat kuruyorum?”

Mars Boğa geçişi finans piyasalarında güvenlik arayışını büyütebilir. İnsanlar riskli yatırımlardan çıkıp daha sağlam alanlara yönelmek isteyebilir. Dünya ekonomisinde ani agresif çıkışlardan çok; dirençli, kontrollü ve stratejik hamleler dikkat çekebilir. Ancak Boğa enerjisi aynı zamanda toprağı, üretimi, gıdayı ve para sistemlerini temsil ettiği için; özellikle tarım, bankacılık, emlak, altın, doğal kaynaklar ve ekonomik güvenlik konuları gündemin merkezine oturabilir.

Türkiye açısından bakıldığında ise bu geçiş; halkın geçim, ekonomi, alım gücü ve yaşam güvenliğiyle ilgili hassasiyetlerini daha görünür hale getirebilir.

İnsanlar artık sadece vaat duymak istemeyecek; somut sonuç görmek isteyecek. Siyasette “kim gerçekten güven veriyor?” sorusu daha güçlü çalışabilir. Özellikle ekonomik kararlar, yeni düzenlemeler, piyasaları etkileyen açıklamalar ve para politikaları yoğun şekilde tartışılabilir.

Aynı anda Venüs’ün Yengeç burcuna geçişi ise dünya genelinde insanları duygusal olarak eve, aileye, aidiyete ve korunma ihtiyacına çekiyor. İnsanlık bir yandan dijitalleşirken diğer yandan içten içe gerçek bağ arıyor. Gösterişli ama ruhsuz ilişkiler, sahte sosyal çevreler ve samimiyetsiz bağlantılar artık daha yorucu hissettirebilir.

Bu süreçte aile yapıları, kadınlar, çocuklar, annelik temaları, göç hareketleri, ev yaşamı ve halk psikolojisi çok daha görünür hale gelebilir. Türkiye’de özellikle toplumsal hassasiyet içeren olaylar, kadınlarla ilgili gündemler veya halkın vicdanını harekete geçiren gelişmeler dikkat çekebilir.

20 Mayıs’ta başlayan İkizler sezonu ise enerjiyi tamamen değiştiriyor.

Bu artık sadece bir burç geçişi değil.

Bu, insan zihninin hızlanması.

Bilginin çoğalması.

Gerçek ile manipülasyon arasındaki savaşın büyümesi.

İkizler enerjisiyle birlikte sosyal medya, medya, yapay zekâ, dijital sistemler, haber akışları, iletişim teknolojileri ve bilgi savaşları çok daha görünür hale gelebilir. Dünya genelinde “algı yönetimi” ile ilgili büyük tartışmalar yaşanabilir. İnsanlar artık duydukları her şeye inanmak yerine sorgulamaya başlayacak.

Çünkü bu gökyüzü bir şeyi çok net söylüyor: “Bilgi çağında en büyük savaş, zihnin savaşıdır.”

Özellikle genç nesillerde ani uyanışlar, sistem karşıtı düşünceler, özgürlük arayışları ve kalıpları reddetme enerjisi artabilir. Türkiye’de eğitim sistemi, medya dili, internet yasaları, gençlerin geleceği ve ifade özgürlüğüyle ilgili konular daha fazla gündeme gelebilir.

22 Mayıs’taki Güneş – Uranüs kavuşumu ise haftanın en sarsıcı enerilerinden biri.

Bu geçişler dünya astrolojisinde çoğu zaman ani olaylar, beklenmedik gelişmeler, elektriksel doğa olayları, sistem arızaları, teknolojik krizler, ekonomik sürprizler ve toplumsal şoklarla ilişkilendirilir. Özellikle deprem hatları, yer hareketleri, volkanik aktiviteler, hava olayları, elektrik sistemleri, internet altyapıları ve finans piyasalarında beklenmedik dalgalanmalar dikkat çekebilir.

Türkiye gibi zaten yüksek gerilim altında yaşayan ülkelerde bu enerji; ani siyasi açıklamalar, beklenmedik kararlar, toplumsal tepki dalgaları veya ekonomik yön değişimleri olarak çalışabilir. Uranüs her zaman özgürleştirir ama önce sarsar. Çünkü artık taşınamayan yapıları ayakta tutmaz.

Bu hafta birçok insan hayatında aniden şu cümleyi kurabilir:

“Ben artık bunu taşıyamıyorum.”

Ve işte tam o anda kader yön değiştirir.

25 Mayıs’a yaklaşırken Güneş’in Düğümlerle sert teması ve Mars – Plüton karesi ise baskıyı zirveye taşıyor. Bu enerji dünya genelinde güç savaşlarını, siyasi restleşmeleri, ekonomik manipülasyonları, otorite krizlerini ve bastırılmış öfkenin açığa çıkmasını büyütebilir.

Toplumlarda kutuplaşma artabilir. İnsanlar tahammülsüzleşebilir. Özellikle lider figürleri, hükümetler, büyük şirketler ve güç odaklarıyla ilgili çok çarpıcı gelişmeler gündeme gelebilir. Finansal sistemlerde manipülasyon iddiaları, güven krizleri veya ani dönüşümler dikkat çekebilir.

Ancak bu gökyüzünün en büyük mesajı korku değil.

Farkındalık.

Çünkü insanlık büyük bir eşikte.

Eski dünya düzeni çözülürken yeni bilinç doğmaya çalışıyor. İnsanlar artık sadece hayatta kalmak istemiyor; gerçek olmak istiyor. Sadece kazanmak değil, huzur hissetmek istiyor. Sadece görünmek değil, anlaşılmak istiyor.

Ve gökyüzü bu hafta hepimize şunu fısıldıyor:

“Gerçek değişim dışarıda başlamaz.

Önce insanın kendi içindeki sahte kimlik yıkılır.”

18 – 24 Mayıs haftası; birçok kişi için kaderin sessizce yön değiştirdiği bir zaman olabilir. Bazıları için bir ilişki bitecek. Bazıları için bir şehir, iş, düşünce ya da yaşam biçimi değişecek. Bazıları ise ilk kez kendi gerçeğini inkâr etmeyi bırakacak.

Çünkü artık hiçbir şey eski frekansında kalmak istemiyor.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. 

AstrodehA

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

