18 – 24 Mayıs 2026 Haftası Gökyüzü Sadece Burçları Değil, Dünyanın Gidişatını da Değiştiriyor!

Özellikle genç nesillerde ani uyanışlar, sistem karşıtı düşünceler, özgürlük arayışları ve kalıpları reddetme enerjisi artabilir. Türkiye’de eğitim sistemi, medya dili, internet yasaları, gençlerin geleceği ve ifade özgürlüğüyle ilgili konular daha fazla gündeme gelebilir.
22 Mayıs’taki Güneş – Uranüs kavuşumu ise haftanın en sarsıcı enerilerinden biri.
Bu geçişler dünya astrolojisinde çoğu zaman ani olaylar, beklenmedik gelişmeler, elektriksel doğa olayları, sistem arızaları, teknolojik krizler, ekonomik sürprizler ve toplumsal şoklarla ilişkilendirilir. Özellikle deprem hatları, yer hareketleri, volkanik aktiviteler, hava olayları, elektrik sistemleri, internet altyapıları ve finans piyasalarında beklenmedik dalgalanmalar dikkat çekebilir.
Türkiye gibi zaten yüksek gerilim altında yaşayan ülkelerde bu enerji; ani siyasi açıklamalar, beklenmedik kararlar, toplumsal tepki dalgaları veya ekonomik yön değişimleri olarak çalışabilir. Uranüs her zaman özgürleştirir ama önce sarsar. Çünkü artık taşınamayan yapıları ayakta tutmaz.
Bu hafta birçok insan hayatında aniden şu cümleyi kurabilir:
“Ben artık bunu taşıyamıyorum.”
Ve işte tam o anda kader yön değiştirir.
25 Mayıs’a yaklaşırken Güneş’in Düğümlerle sert teması ve Mars – Plüton karesi ise baskıyı zirveye taşıyor. Bu enerji dünya genelinde güç savaşlarını, siyasi restleşmeleri, ekonomik manipülasyonları, otorite krizlerini ve bastırılmış öfkenin açığa çıkmasını büyütebilir.
Toplumlarda kutuplaşma artabilir. İnsanlar tahammülsüzleşebilir. Özellikle lider figürleri, hükümetler, büyük şirketler ve güç odaklarıyla ilgili çok çarpıcı gelişmeler gündeme gelebilir. Finansal sistemlerde manipülasyon iddiaları, güven krizleri veya ani dönüşümler dikkat çekebilir.
Ancak bu gökyüzünün en büyük mesajı korku değil.
Farkındalık.
Çünkü insanlık büyük bir eşikte.
Eski dünya düzeni çözülürken yeni bilinç doğmaya çalışıyor. İnsanlar artık sadece hayatta kalmak istemiyor; gerçek olmak istiyor. Sadece kazanmak değil, huzur hissetmek istiyor. Sadece görünmek değil, anlaşılmak istiyor.
Ve gökyüzü bu hafta hepimize şunu fısıldıyor:
“Gerçek değişim dışarıda başlamaz.
Önce insanın kendi içindeki sahte kimlik yıkılır.”
18 – 24 Mayıs haftası; birçok kişi için kaderin sessizce yön değiştirdiği bir zaman olabilir. Bazıları için bir ilişki bitecek. Bazıları için bir şehir, iş, düşünce ya da yaşam biçimi değişecek. Bazıları ise ilk kez kendi gerçeğini inkâr etmeyi bırakacak.
Çünkü artık hiçbir şey eski frekansında kalmak istemiyor.
Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.
AstrodehA