18 – 24 Mayıs 2026 Haftası Gökyüzü Sadece Burçları Değil, Dünyanın Gidişatını da Değiştiriyor!

İnsanlar artık sadece vaat duymak istemeyecek; somut sonuç görmek isteyecek. Siyasette “kim gerçekten güven veriyor?” sorusu daha güçlü çalışabilir. Özellikle ekonomik kararlar, yeni düzenlemeler, piyasaları etkileyen açıklamalar ve para politikaları yoğun şekilde tartışılabilir.

Aynı anda Venüs’ün Yengeç burcuna geçişi ise dünya genelinde insanları duygusal olarak eve, aileye, aidiyete ve korunma ihtiyacına çekiyor. İnsanlık bir yandan dijitalleşirken diğer yandan içten içe gerçek bağ arıyor. Gösterişli ama ruhsuz ilişkiler, sahte sosyal çevreler ve samimiyetsiz bağlantılar artık daha yorucu hissettirebilir.

Bu süreçte aile yapıları, kadınlar, çocuklar, annelik temaları, göç hareketleri, ev yaşamı ve halk psikolojisi çok daha görünür hale gelebilir. Türkiye’de özellikle toplumsal hassasiyet içeren olaylar, kadınlarla ilgili gündemler veya halkın vicdanını harekete geçiren gelişmeler dikkat çekebilir.

20 Mayıs’ta başlayan İkizler sezonu ise enerjiyi tamamen değiştiriyor.

Bu artık sadece bir burç geçişi değil.

Bu, insan zihninin hızlanması.

Bilginin çoğalması.

Gerçek ile manipülasyon arasındaki savaşın büyümesi.

İkizler enerjisiyle birlikte sosyal medya, medya, yapay zekâ, dijital sistemler, haber akışları, iletişim teknolojileri ve bilgi savaşları çok daha görünür hale gelebilir. Dünya genelinde “algı yönetimi” ile ilgili büyük tartışmalar yaşanabilir. İnsanlar artık duydukları her şeye inanmak yerine sorgulamaya başlayacak.