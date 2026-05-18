Bir Doktor Pek Çok Kişinin Korkulu Rüyasına Açıklık Getirdi: "Anestezi Sonrası Saçmalar mıyım?"

Pelin Yelda Göktepe
18.05.2026 - 16:26

Cerrahi bir operasyon öncesinde hastaların zihnini kurcalayan en büyük endişelerden biri, sadece operasyonun kendisi değil, sonrasındaki yarı bilinçli uyanma evresi. İlaçların etkisi altındayken kontrolü kaybetme, istemsiz hareketler sergileme ya da en derindeki düşünceleri dışa vurma korkusu, operasyon heyecanına ek bir kaygı daha ekliyor. Bu durum, bireylerin tıbbi süreçlere psikolojik olarak hazırlanmasını zorlaştıran görünmez bir bariyer haline gelebiliyor. Özellikle sosyal medyada yayılan bazı videolar da bu endişeyi daha da artırıyor. 

Sosyal medyada yayılan eğlenceli ve komik uyanma videolarının yarattığı algının aksine, Dr. Furkan Ümit Bal klinik gerçekliğin çok daha farklı ve profesyonel bir zeminde ilerlediğini anlattı. Tıbbi boyutuyla ele aldığı bu uyanma sürecinin, hastaların mahremiyetini ve konforunu merkezine alan titiz bir takiple yürütüldüğünü belirten doktor, pek çok kişinin içini rahatlattı.

Peki bu anestezi süreci tam olarak nasıl ilerliyor?

Tıpta 'derlenme' olarak adlandırılan anestezi sonrası uyanma evresi, ilaçların vücuttan kademeli olarak çekildiği son derece fizyolojik bir süreçtir. Bu yarı bilinçli geçiş döneminde hafif kafa karışıklığı, zaman ve mekan algısında kaymalar yaşanması, 'emergence delirium' denilen ve özellikle çocuklarda ya da yüksek kaygıyla ameliyata giren erişkinlerde rastlanabilen geçici bir oryantasyon bozukluğudur. Modern anestezi ajanları o kadar hızlı metabolize edilir ki, hastanın bu karmaşık evrede kalma süresi oldukça kısıtlıdır. En önemlisi, bu durum asla iddia edildiği gibi kişisel sırların ifşa edildiği bir itiraf anı değildir; sadece beynin dış dünyayı yeniden anlamlandırma çabasıdır. Anestezi ekibi, uyanma odasında hastaların sadece hayati bulgularını değil, her şeyden önce tıbbi mahremiyetlerini ve mesleki etik sınırlarını korur. Dolayısıyla ameliyathanede yaşanan her şey, o odanın sınırları içinde ve profesyonel sürecin doğal bir parçası olarak kalır.

Bu nedenle hastaların kontrolü kaybetme korkusuyla endişelenmesine gerek yoktur. Uzman kadrolar gözetiminde, tamamen güvenli ve konforlu bir ortamda, bilinciniz sorunsuz bir şekilde yeniden yerine gelirken tüm haklarınız ve özel hayatınız en üst düzeyde korunmaya devam eder.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı'ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
