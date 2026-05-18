Bir Doktor Pek Çok Kişinin Korkulu Rüyasına Açıklık Getirdi: "Anestezi Sonrası Saçmalar mıyım?"

Cerrahi bir operasyon öncesinde hastaların zihnini kurcalayan en büyük endişelerden biri, sadece operasyonun kendisi değil, sonrasındaki yarı bilinçli uyanma evresi. İlaçların etkisi altındayken kontrolü kaybetme, istemsiz hareketler sergileme ya da en derindeki düşünceleri dışa vurma korkusu, operasyon heyecanına ek bir kaygı daha ekliyor. Bu durum, bireylerin tıbbi süreçlere psikolojik olarak hazırlanmasını zorlaştıran görünmez bir bariyer haline gelebiliyor. Özellikle sosyal medyada yayılan bazı videolar da bu endişeyi daha da artırıyor.

Sosyal medyada yayılan eğlenceli ve komik uyanma videolarının yarattığı algının aksine, Dr. Furkan Ümit Bal klinik gerçekliğin çok daha farklı ve profesyonel bir zeminde ilerlediğini anlattı. Tıbbi boyutuyla ele aldığı bu uyanma sürecinin, hastaların mahremiyetini ve konforunu merkezine alan titiz bir takiple yürütüldüğünü belirten doktor, pek çok kişinin içini rahatlattı.