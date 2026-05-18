Kabağın İçini Zahmetsizce Çıkaran Pratik Mikser Yöntemi

Kaşıkla oyma yaparken uygulanan dengesiz baskı, kabağın dış duvarının patlamasına neden olur. Mikser ucu ise dairesel yapısı sayesinde kabağın iç çeperine eşit ve nazik bir sürtünme uygular. Döndürerek çalışıldığı için dış yüzey hiçbir zarar görmez ve dolma harcını mükemmel şekilde tutacak sağlam kabaklar elde edilir.

Kaşık kullanıldığında kabağın iç kısmı genellikle dalgalı ve kalın kalır. Mikser ucu, iç yüzeyi adeta bir torna tezgahı gibi pürüzsüz ve eşit şekilde inceltir. İnce oyulan kabaklar sayesinde dolma harcının lezzeti kabağın bütününe çok daha iyi işler, pişme süresi dengelenir ve servis esnasında harika bir estetik görünüm sunar.