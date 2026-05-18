Ünlü Yemek Uzmanından Kusursuz Biftek İçin Gizli Malzeme Sırrı

Pek çok kişinin merak ettiği 'gizli malzeme' sorusuna oldukça şaşırtıcı ve bir o kadar da basit bir yanıt veren Mulholland, sırrının bir et suyu tabletinde saklı olduğunu belirtiyor. Uzman, bifteği pişirmeden önce marine etmek için her zaman biraz zeytinyağı ile birlikte ezilmiş bir sığır eti suyu tableti (bulyon) kullandığını açıklıyor.

Mutfağın Vazgeçilmez Sosu

Mulholland, lezzetli bir etin yanına en iyi gidecek detayları da atlamıyor. Herhangi bir yemeği bir üst seviyeye taşıyacak favori sosunun İspanyol yapımı kremsi bir sarımsaklı mayonez olduğunu söyleyen uzman, bu geleneksel tarifin sarımsak ve krema dengesini kusursuz bir şekilde sunduğunu belirtiyor. Özellikle evdeki gençlerin bu sosu çok tükettiğini vurgulayan The Batch Lady, mutfak işlerini kolaylaştıran kilit ekipmanlarının ise pratik dondurucu poşetleri ve stantları olduğunu ekliyor.