Ünlü Yemek Uzmanından Kusursuz Biftek İçin Gizli Malzeme Sırrı

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
18.05.2026 - 16:26

Lezzetli bir biftek pişirmek genellikle zorlu ve usta işi bir beceri gibi görünse de, işin sırrı aslında mutfak dolabınızdaki sıradan bir malzemede saklı olabilir. Sosyal medyanın popüler yemek uzmanı Suzanne Mulholland ve ünlü şef James Martin, her seferinde kusursuz tadan bir et hazırlamak için herkesin kolayca uygulayabileceği o şaşırtıcı püf noktasını paylaşıyor.

Sosyal medyada "The Batch Lady" olarak tanınan yemek uzmanı Suzanne Mulholland, mutfakta zaman kazandıran pratik tarifleriyle büyük bir hayran kitlesine ulaştı.

Geçmişte zaman yönetimi eğitmeni olarak çalışan Mulholland, anne olduktan sonra iş hayatındaki bu becerilerini evdeki günlük işlere ve yemek hazırlıklarına uyarlamaya karar verdi. Bugün 300 bini aşkın takipçisi olan ve toplu yemek pişirme sırlarını anlattığı kitaplarıyla dikkat çeken uzman, son olarak her seferinde mükemmel tadan bir biftek hazırlamanın püf noktasını paylaştı.

Bifteğin Gizli Malzemesi

Pek çok kişinin merak ettiği 'gizli malzeme' sorusuna oldukça şaşırtıcı ve bir o kadar da basit bir yanıt veren Mulholland, sırrının bir et suyu tabletinde saklı olduğunu belirtiyor. Uzman, bifteği pişirmeden önce marine etmek için her zaman biraz zeytinyağı ile birlikte ezilmiş bir sığır eti suyu tableti (bulyon) kullandığını açıklıyor.

Mutfağın Vazgeçilmez Sosu

Mulholland, lezzetli bir etin yanına en iyi gidecek detayları da atlamıyor. Herhangi bir yemeği bir üst seviyeye taşıyacak favori sosunun İspanyol yapımı kremsi bir sarımsaklı mayonez olduğunu söyleyen uzman, bu geleneksel tarifin sarımsak ve krema dengesini kusursuz bir şekilde sunduğunu belirtiyor. Özellikle evdeki gençlerin bu sosu çok tükettiğini vurgulayan The Batch Lady, mutfak işlerini kolaylaştıran kilit ekipmanlarının ise pratik dondurucu poşetleri ve stantları olduğunu ekliyor.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
