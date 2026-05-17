Ölümle Burun Buruna Geldiklerini İddia Eden Kullanıcılar Gördüklerini Anlattı

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
17.05.2026 - 15:36

Ölümle burun buruna geldiklerini iddia eden kullanıcılar, yaşadıkları anlarda gördükleri ve hissettiklerini sosyal medyada paylaştı. Anlatımlarda karanlık, huzur hissi ve zaman algısının kaybolması gibi benzer detaylar dikkat çekiyor. Reddit’te başlayan tartışma, “ölüm ötesi deneyim” konusunu yeniden gündeme taşıdı.

Ölümle burun buruna gelen kişilerin anlattıkları “ölüm ötesi deneyimler”, sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Reddit’te açılan bir başlıkta kullanıcılar, klinik olarak ölümden döndükleri anlarda ne gördüklerini ve hissettiklerini paylaştı. Anlatımların büyük bölümü, şaşırtıcı biçimde benzer detaylar içeriyor.

Paylaşımlarda en sık tekrar eden deneyimlerden biri “mutlak karanlık” ve buna eşlik eden yoğun bir huzur hissi oldu.

Bazı kullanıcılar, zaman algısının tamamen kaybolduğunu ve “var olma ile yok olma arasındaki sınırın silindiğini” ifade ederken, bu durumun korkutucu değil aksine olağanüstü bir sakinlik taşıdığını belirtti. Bir kişi, geri dönme seçeneği sunulduğunu ve hayatın zorlukları konusunda uyarıldığını iddia ederken, başka bir kullanıcı ise yaşadığı deneyimi “hayatım gözlerimin önünden geçti” sözleriyle anlattı.

Bazı anlatımlarda ise daha görsel ve sembolik sahneler öne çıktı. Beyaz bir ışık, flu bir ortam, yüksek tavanlı bir salon ya da tanıdık figürlerin seçilebildiği görüntülerden söz edildi. Bu deneyimler sırasında uzaktan gelen sesler, tanıdık bir varlık hissi ya da yönlendiren bir “ses” algısı da sıkça rapor edildi.

Uzman kaynaklara göre bu tür deneyimler nadir değil; bazı araştırmalar, ölümden döndüğü bildirilen kişilerin yaklaşık yüzde 10 ila 20’sinin benzer bir NDE yaşadığını ortaya koyuyor. Kalp krizi sonrası hayatta kalan hastalar üzerinde yapılan çalışmalarda ise bu oran yüzde 10’un biraz altında kalıyor.

Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
