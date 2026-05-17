Ölümle Burun Buruna Geldiklerini İddia Eden Kullanıcılar Gördüklerini Anlattı

Bazı kullanıcılar, zaman algısının tamamen kaybolduğunu ve “var olma ile yok olma arasındaki sınırın silindiğini” ifade ederken, bu durumun korkutucu değil aksine olağanüstü bir sakinlik taşıdığını belirtti. Bir kişi, geri dönme seçeneği sunulduğunu ve hayatın zorlukları konusunda uyarıldığını iddia ederken, başka bir kullanıcı ise yaşadığı deneyimi “hayatım gözlerimin önünden geçti” sözleriyle anlattı.

Bazı anlatımlarda ise daha görsel ve sembolik sahneler öne çıktı. Beyaz bir ışık, flu bir ortam, yüksek tavanlı bir salon ya da tanıdık figürlerin seçilebildiği görüntülerden söz edildi. Bu deneyimler sırasında uzaktan gelen sesler, tanıdık bir varlık hissi ya da yönlendiren bir “ses” algısı da sıkça rapor edildi.

Uzman kaynaklara göre bu tür deneyimler nadir değil; bazı araştırmalar, ölümden döndüğü bildirilen kişilerin yaklaşık yüzde 10 ila 20’sinin benzer bir NDE yaşadığını ortaya koyuyor. Kalp krizi sonrası hayatta kalan hastalar üzerinde yapılan çalışmalarda ise bu oran yüzde 10’un biraz altında kalıyor.