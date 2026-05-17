Haberler
Gündem
Dedesinin Hediyesini Taksiye Dönüştürdü: Yolcular Sırf Görmek İçin Biniyor

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
17.05.2026 - 15:44

Bursa'nın İznik ilçesinde Arda Barkın Sümer isimli genç, dedesinin kendisine hediye ettiği Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg’un yeni fastback modeli T10F’i taksiye dönüştürdü. Kısa sürede ilçenin odak noktası haline gelen akıllı cihazı, sırf fotoğraf ve video çektirmek için bile çağıranlar var.

Bursa’da taksicilik esnafı, yerli teknolojiyle buluştu.

İznik ilçesinde yaşayan Arda Barkın Sümer, dedesinin kendisine hediye ettiği Togg T10F model aracı ticari taksi olarak hizmete sundu. Modern tasarımı ve teknolojik özellikleriyle yollara çıkan Togg taksi, hem tasarrufuyla sahibinin hem de estetiğiyle vatandaşların yüzünü güldürüyor.

Sümer, yerli ve milli bir aracı tercih etmekten büyük mutluluk duyduklarını belirterek şunları söyledi:

'Dedem güzel bir araba almak istedi, biz de tercih hakkımızı Yerli ve Milli arabamızdan yana kullandık. Elektrikli bir araç olduğu için yakıt maliyetlerimiz ciddi şekilde düştü; taksicilik mesleğini artık çok daha az bir maliyetle icra ediyoruz. Hem yakıttan hem de bakım maliyetlerinden büyük tasarruf sağladık.'

Araca olan ilginin kendisini de şaşırttığını dile getiren Sümer, 'İnsanlar inanılmaz bir ilgi gösteriyor. Durakta beklerken bile merak edip içini, dışını inceliyorlar; fotoğraf ve video çekiyorlar. Sırf aracı yakından görmek ve fotoğraf çektirmek için bile taksi çağırıp binenler oluyor' dedi.

Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
