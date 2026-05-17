Dedesinin Hediyesini Taksiye Dönüştürdü: Yolcular Sırf Görmek İçin Biniyor

'Dedem güzel bir araba almak istedi, biz de tercih hakkımızı Yerli ve Milli arabamızdan yana kullandık. Elektrikli bir araç olduğu için yakıt maliyetlerimiz ciddi şekilde düştü; taksicilik mesleğini artık çok daha az bir maliyetle icra ediyoruz. Hem yakıttan hem de bakım maliyetlerinden büyük tasarruf sağladık.'

Araca olan ilginin kendisini de şaşırttığını dile getiren Sümer, 'İnsanlar inanılmaz bir ilgi gösteriyor. Durakta beklerken bile merak edip içini, dışını inceliyorlar; fotoğraf ve video çekiyorlar. Sırf aracı yakından görmek ve fotoğraf çektirmek için bile taksi çağırıp binenler oluyor' dedi.