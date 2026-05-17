Dünyanın En Pahalı Peyniri Ne İnek Sütünden Ne Keçi Sütünden Yapılıyor: Kilosu 52 Bin TL

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
17.05.2026 - 13:43

Lüks tüketimin ve gastronomi dünyasının sınırları her geçen gün daha da zorlanıyor. Sırbistan'ın kuzeyindeki sulak alanlarda üretilen, kilogram fiyatı yaklaşık 1.000 euro (yaklaşık 52 bin TL) olan dünyanın en pahalı peyniri, duyanları şaşkına çeviriyor.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a 80 kilometre uzaklıktaki Zasavica Özel Doğa Koruma Alanı'nda üretilen ve 'Pule' adı verilen bu peynir, sıra dışı kökeni ve zorlu üretim süreciyle dünya çapındaki gurmelerin ve ünlülerin radarına girmiş durumda.

İşte kilosu servet değerinde olan 'Pule' peyniri hakkında bilgiler...

Eşek sütü, yapısı gereği inek veya koyun sütüne hiç benzemiyor.

Doğal olarak çok düşük yağ ve protein oranına sahip olduğu için sütün peynirleşmesi zorlu bir süreç gerektiriyor. Üstelik bir eşek, günde yalnızca 1 litreye yakın süt üretebiliyor.

Sadece 1 kilogram 'Pule' peyniri elde edebilmek için tam 25 litre eşek sütü ve günlerce süren milimetrik bir işçilik gerekiyor. Bu düşük verim ve yoğun emek, peynirin fiyatını artırıyor.

Eşek sütü aslında yabancı olduğumuz bir şifa kaynağı değil.

Antik çağlardan beri besleyici ve kozmetik değerleriyle bilinen bu sütün, Mısır Kraliçesi Kleopatra'nın da güzellik sırrı olduğu; kraliçenin cildini korumak için eşek sütü banyosu yaptığı efsanelerde sıkça geçiyor. Günümüzde ise bu antik iksir, koruma altındaki Balkan eşeklerinin neslini sürdürmek amacıyla lüks bir gastronomi ürününe dönüştürülüyor.

Meraklıları için Pule, oldukça narin, hafif ufalanan bir dokuya ve fındıksı/topraksı olarak tanımlanan yumuşak bir lezzete sahip.

Klasik peynirler gibi ağır olmayan bu lezzet, tamamen kendine has bir tada sahip. Yıllık üretimi son derece sınırlı olan Pule peynirini marketlerde veya sıradan restoranlarda bulmak imkansız. Ürün genellikle doğrudan Zasavica'daki çiftlikten, özel siparişlerle satın alınıyor.

Dünyaca ünlü Sırp tenis şampiyonu Novak Djokovic başta olmak üzere, pek çok ünlü şef, gurme ve milyarder bu nadide lezzeti tadabilmek için çiftliğin kapısını çalıyor.

Koruma alanındaki bu çiftlik sadece peynir üretmekle kalmıyor; eşek sütünden yapılan gençleştirici kremler, doğal sabunlar ve taze süt de dünyanın dört bir yanından gelen turistler için popüler birer lüks hediyelik eşya olarak satılıyor. Peki siz bu parayı verir miydiniz?

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
