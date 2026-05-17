Dünyanın En Pahalı Peyniri Ne İnek Sütünden Ne Keçi Sütünden Yapılıyor: Kilosu 52 Bin TL
Lüks tüketimin ve gastronomi dünyasının sınırları her geçen gün daha da zorlanıyor. Sırbistan'ın kuzeyindeki sulak alanlarda üretilen, kilogram fiyatı yaklaşık 1.000 euro (yaklaşık 52 bin TL) olan dünyanın en pahalı peyniri, duyanları şaşkına çeviriyor.
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a 80 kilometre uzaklıktaki Zasavica Özel Doğa Koruma Alanı'nda üretilen ve 'Pule' adı verilen bu peynir, sıra dışı kökeni ve zorlu üretim süreciyle dünya çapındaki gurmelerin ve ünlülerin radarına girmiş durumda.
İşte kilosu servet değerinde olan 'Pule' peyniri hakkında bilgiler...
Eşek sütü, yapısı gereği inek veya koyun sütüne hiç benzemiyor.
Eşek sütü aslında yabancı olduğumuz bir şifa kaynağı değil.
Meraklıları için Pule, oldukça narin, hafif ufalanan bir dokuya ve fındıksı/topraksı olarak tanımlanan yumuşak bir lezzete sahip.
Dünyaca ünlü Sırp tenis şampiyonu Novak Djokovic başta olmak üzere, pek çok ünlü şef, gurme ve milyarder bu nadide lezzeti tadabilmek için çiftliğin kapısını çalıyor.
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
