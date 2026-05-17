Diziler Reytinglerini Artırdı: 16 Mayıs Cumartesi Gününün Reyting Sonuçları Açıklandı

TRT 1’in sevilen dizisi Gönül Dağı, Total ve ABC1 gruplarında ikinci olarak günü noktalarken AB grubunda ise üçüncü oldu.

Hande Erçel ve Barış Arduç’un başrolü paylaştığı Rüzgara Bırak filmi de reytinglerde kendini gösterdi. NOW ekranlarında yayınlanan 2025 yapımı film, Total’de 8., AB’de 6., ABC1’de ise 9. sıraya adını yazdırdı. Bir süredir ana akım projelerinde yer almayan Hande Erçel ve Barış Arduç’un yeniden ekranlarda olması ilgi çekti. İkili en son ATV’de Aşk ve Gözyaşı dizisinde birlikte rol almıştı, dizi erken finalle ekrana veda etmişti.

İşte 16 Mayıs Cumartesi Gününün Reyting Oranları 👇

Total

1. Güller ve Günahlar 7,28

2. Gönül Dağı - 4,55

8. Rüzgara Bırak - 1,90

AB

1. Güller ve Günahlar - 5,13

3. Gönül Dağı - 2,66

6. Rüzgara Bırak - 2,07

ABC1

1. Güller ve Günahlar - 6,38

2. Gönül Dağı - 4,21

9. Rüzgara Bırak - 2,11