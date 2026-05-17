Diziler Reytinglerini Artırdı: 16 Mayıs Cumartesi Gününün Reyting Sonuçları Açıklandı

Elif Sude Yenidoğan
17.05.2026 - 14:04

16 Mayıs Cumartesi gününün reyting sonuçları belli oldu. Kanal D ekranlarında Güller ve Günahlar, TRT 1 ekranlarında da Gönül Dağı yayınlandı. Dizilerin yeni bölümlerinin reytingleri merak edilirken öte yandan Hande Erçel ve Barış Arduç’un Rüzgara Bırak filmi ilk kez TV’de yayınlandı. Gelin 16 Mayıs Cumartesi gününün reyting sonuçlarına birlikte bakalım…

16 Mayıs Cumartesi günü Güller ve Günahlar tüm kategorilerde birinci oldu.

Cemre Baysel ve Murat Yıldırım’ın başrolü paylaştığı Güller ve Günahlar, sezon finaline hazırlanırken geçtiğimiz akşam yayınlanan yeni bölümüyle her hafta olduğu gibi yine zirvede yer aldı. Total, AB ve ABC1 gruplarındaki başarısını sürdüren Güller ve Günahlar akşama damga vurdu.

Öte yandan Berk Atan’ın başrolündeki Gönül Dağı ise Güller ve Günahlar’ın peşinden ikinci sıraya yerleşti.

TRT 1’in sevilen dizisi Gönül Dağı, Total ve ABC1 gruplarında ikinci olarak günü noktalarken AB grubunda ise üçüncü oldu. 

Hande Erçel ve Barış Arduç’un başrolü paylaştığı Rüzgara Bırak filmi de reytinglerde kendini gösterdi. NOW ekranlarında yayınlanan 2025 yapımı film, Total’de 8., AB’de 6., ABC1’de ise 9. sıraya adını yazdırdı. Bir süredir ana akım projelerinde yer almayan Hande Erçel ve Barış Arduç’un yeniden ekranlarda olması ilgi çekti. İkili en son ATV’de Aşk ve Gözyaşı dizisinde birlikte rol almıştı, dizi erken finalle ekrana veda etmişti.

İşte 16 Mayıs Cumartesi Gününün Reyting Oranları 👇

Total

1. Güller ve Günahlar 7,28

2. Gönül Dağı - 4,55

8. Rüzgara Bırak - 1,90

AB

1. Güller ve Günahlar - 5,13

3. Gönül Dağı - 2,66

6. Rüzgara Bırak - 2,07

ABC1

1. Güller ve Günahlar - 6,38

2. Gönül Dağı - 4,21

9. Rüzgara Bırak - 2,11

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
