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Haziran 2026 BYD Fiyat Listesi! İşte BYD Atto 3, Dolphin, Han, Seal U DM-i, Tang ve Seal U EV Güncel Fiyatları

Haziran 2026 BYD Fiyat Listesi! İşte BYD Atto 3, Dolphin, Han, Seal U DM-i, Tang ve Seal U EV Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
06.06.2026 - 16:24
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Çin otomotiv sektörünün küresel zirvesindeki ismi BYD, yaz sezonunun ilk ayı olan Haziran 2026'ya ait güncellenmiş fiyat listesi ve ezber bozan teknolojik donanımlarıyla lüks segmentte kartların yeniden dağıtılmasını sağlıyor. Türkiye pazarına adım attığı ilk günden bu yana standartları yukarı taşıyan marka, bugün sadece elektrikli araç üreten bir firma olmanın çok ötesinde; kendi batarya hücresini geliştiren ve otonom sürüş teknolojilerine önemli yatırımlar yapan bir teknoloji lideri olarak gövde gösterisi yapıyor.

Peki, BYD Atto 2, Atto 3, Dolphin, Han, Seal U DM-i, Tang, Seal ve Seal U EV modellerinin Haziran ayı fiyatları ne kadar oldu? İşte BYD'nin güncel fiyatları.

Kaynak: https://www.bydauto.com.tr
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Haziran 2026 BYD Güncel Fiyat Listesi ve Kampanyaları

Haziran 2026 BYD Güncel Fiyat Listesi ve Kampanyaları

BYD, 6 Haziran itibarıyla açıkladığı yeni fiyatlandırma stratejisinde hem çevre dostu kimliğini hem de performans odaklı sürüş karakterini ön planda tutuyor. Bahar aylarındaki dengeli fiyat politikasını bozmayan marka, yaza özel sunduğu fiyatlarla geleneksel motorlardan elektrikli dünyaya geçiş yapmak isteyen sürücülere göz kırpıyor.

Uyarı: BYD tarafından paylaşılan rakamlar 'Tavsiye Edilen Liste Fiyatları'dır. Resmi internet sitesinden derlenen tutarlar; Haziran ayına özel sınırlı sayıdaki kampanyalı stoklara, seçeceğiniz ek donanımlara ve ödeme alternatiflerine göre değişiklik gösterebilir.

BYD SEAL Fiyat Listesi Haziran 2026

BYD SEAL Fiyat Listesi Haziran 2026
  • BYD SEAL 390 kW AWD Excellence - 4.077.000 TL

BYD SEALION 7 Fiyat Listesi Haziran 2026

BYD SEALION 7 Fiyat Listesi Haziran 2026
  • BYD SEALION 7 390 kW AWD Excellence - 4.190.000 TL

BYD HAN Fiyat Listesi Haziran 2026

BYD HAN Fiyat Listesi Haziran 2026
  • BYD HAN 380 kW AWD Executive - 4.873.000 TL | Kampanyalı Fiyat: 4.573.000 TL

BYD TANG Fiyat Listesi Haziran 2026

BYD TANG Fiyat Listesi Haziran 2026
  • BYD TANG 380 kW AWD Flagship - 5.418.000 TL

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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