Haziran 2026 BYD Fiyat Listesi! İşte BYD Atto 3, Dolphin, Han, Seal U DM-i, Tang ve Seal U EV Güncel Fiyatları

Çin otomotiv sektörünün küresel zirvesindeki ismi BYD, yaz sezonunun ilk ayı olan Haziran 2026'ya ait güncellenmiş fiyat listesi ve ezber bozan teknolojik donanımlarıyla lüks segmentte kartların yeniden dağıtılmasını sağlıyor. Türkiye pazarına adım attığı ilk günden bu yana standartları yukarı taşıyan marka, bugün sadece elektrikli araç üreten bir firma olmanın çok ötesinde; kendi batarya hücresini geliştiren ve otonom sürüş teknolojilerine önemli yatırımlar yapan bir teknoloji lideri olarak gövde gösterisi yapıyor.

Peki, BYD Atto 2, Atto 3, Dolphin, Han, Seal U DM-i, Tang, Seal ve Seal U EV modellerinin Haziran ayı fiyatları ne kadar oldu? İşte BYD'nin güncel fiyatları.