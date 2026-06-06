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Haziran 2026 DS Fiyat Listesi! İşte DS 4, 7 ve 9 Güncel Fiyatları

Haziran 2026 DS Fiyat Listesi! İşte DS 4, 7 ve 9 Güncel Fiyatları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
06.06.2026 - 16:24
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Fransız modasını ve avangart tasarım çizgisini otomotiv dünyasına taşıyan DS Automobiles, lüksün ve zarafetin harmanlandığı Haziran 2026 güncellenmiş fiyat listesini paylaştı. Parisli tasarım ustalarının ellerinden çıkan ve markanın köklü 'Savoir-Faire' (ustalık) felsefesini her detayında hissettiren DS modelleri, Stellantis grubunun premium segmentteki en asil temsilcisi olarak pazardaki yerini koruyor. 

Peki, DS 4, DS 7 ve DS 9 modellerinin Haziran 2026 fiyatları ne kadar oldu? İşte DS'nin Haziran ayına özel güncel fiyat tablosu.

Kaynak: https://www.dsautomobiles.com.tr/
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Haziran 2026 DS Automobiles Güncel Fiyat Listesi

Haziran 2026 DS Automobiles Güncel Fiyat Listesi

DS Automobiles, Haziran ayında geçerli 'Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatları' ile lüksü teknolojiyle buluşturuyor. Kompakt sınıfta ezber bozan hatları ve dijital kokpit çözümleriyle coupe-hatchback formunun en asil üyesi olan DS 4 ile asfaltta ve uzun yolculuklarda üst düzey konfor sunan premium SUV modeli DS 7, Haziran ayında da rafine bir sürüş deneyimi arayan otomobil tutkunlarının radarında yer almaya devam ediyor. 

Uyarı: Aşağıda DS Automobiles tarafından paylaşılan 'Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatları'nı bulabilirsiniz. Markanın resmi web sitesinden alınan rakamlar; Haziran ayına özel yetkili bayilerdeki dönemsel kampanyalara, sınırlı araç stok durumlarına, tercih edilecek finansman modellerine ve araca eklenecek opsiyonel donanım paketlerine göre değişkenlik gösterebilir.

DS N°4 Fiyat Listesi Haziran 2026

DS N°4 Fiyat Listesi Haziran 2026
  • DS N°4 Pallas BlueHDi 130 Otomatik (Model Yılı: 2026) - 3.070.000 TL

DS 7 Fiyat Listesi Haziran 2026

DS 7 Fiyat Listesi Haziran 2026

DS 7'nin öne çıkan dizel versiyonlarının fiyatları, Haziran ayında geçtiğimiz aya kıyasla değişiklik göstermedi.

DS 7 Dizel Fiyat Listesi

  • DS 7 ÉTOILE BlueHDi 130 Otomatik - (Model Yılı: 2025) 4.089.850 TL

  • DS 7 ÉTOILE BlueHDi 130 Otomatik - (Model Yılı: 2026) 4.189.850 TL

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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