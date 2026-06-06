Haziran 2026 DS Fiyat Listesi! İşte DS 4, 7 ve 9 Güncel Fiyatları

Fransız modasını ve avangart tasarım çizgisini otomotiv dünyasına taşıyan DS Automobiles, lüksün ve zarafetin harmanlandığı Haziran 2026 güncellenmiş fiyat listesini paylaştı. Parisli tasarım ustalarının ellerinden çıkan ve markanın köklü 'Savoir-Faire' (ustalık) felsefesini her detayında hissettiren DS modelleri, Stellantis grubunun premium segmentteki en asil temsilcisi olarak pazardaki yerini koruyor.

Peki, DS 4, DS 7 ve DS 9 modellerinin Haziran 2026 fiyatları ne kadar oldu? İşte DS'nin Haziran ayına özel güncel fiyat tablosu.