Show TV Ekranlarında Yayınlanacak Muhtemel Aşk Dizisinin Oyuncu Kadrosuna Yeni İsimler Katıldı

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
17.05.2026 - 12:46

Show TV ekranlarında seyirciyle buluşmaya hazırlanan ve MF Yapım imzası taşıyan Muhtemel Aşk dizisinin oyuncu kadrosunu büyütme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Yeni bir takvim değişikliği yaşanmadığı takdirde projenin çekim ekipleri 22 Mayıs Cuma günü ilk sahneleri kaydetmek üzere resmi olarak sete çıkacak. Şimdiyse yapım firması, ana hikayedeki yan karakterleri canlandırması adına 5 yeni oyuncuyla daha el sıkışarak sözleşme imzaladı. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

Show TV ekranları için hazırlanan Muhtemel Aşk dizisi, avukat Defne ve çevresindeki insanların hayatını konu alıyor.

MF Yapım imzalı dizinin oyuncu kadrosunda Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç, Feyyaz Şerifoğlu, Hayal Köseoğlu ve Evrim Doğan bulunuyor. Yapımda Ayça Ayşin Turan Defne, Ekin Koç Kadir, Feyyaz Şerifoğlu ise Tolga karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Evrim Doğan'ın Mine rolünü oynayacağı projede, Hayal Köseoğlu da Melis karakterini canlandıracak. Elif Gamze Arslan ve Derya Kara’nın senaryosunu yazdığı dizinin yönetmenliğini Altan Dönmez üstleniyor. Yapımın 22 Mayıs Cuma günü sete çıkması ve çekimlerin başlaması planlanıyor.

Dizinin oyuncu kadrosuna son olarak Cansel Elçin, Ege Erkal, Selen Domaç, Melis Minkari ve Özgür Berber katıldı.

Yeni isimlerden Cansel Elçin, mimar olan Tolga ve Kadir’e aynı anda iş teklifinde bulunan Levent isimli bir iş insanını oynayacak. Ege Erkal, avukat Defne’nin hukuk bürosundaki ortaklarından Yiğit karakterine hayat verecek. Kadroya dahil olan Selen Domaç projede Suzi rolüyle kamera karşısına geçecek. Melis Minkari, Ekin Koç'un canlandırdığı mimar Kadir’in kız kardeşi Zeynep karakterini üstlenecek. Özgür Berber ise Ayça Ayşin Turan'ın oynadığı Defne’nin erkek kardeşi Oğuz rolüyle senaryoda yer alacak.

TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
