Show TV Ekranlarında Yayınlanacak Muhtemel Aşk Dizisinin Oyuncu Kadrosuna Yeni İsimler Katıldı
Show TV ekranlarında seyirciyle buluşmaya hazırlanan ve MF Yapım imzası taşıyan Muhtemel Aşk dizisinin oyuncu kadrosunu büyütme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Yeni bir takvim değişikliği yaşanmadığı takdirde projenin çekim ekipleri 22 Mayıs Cuma günü ilk sahneleri kaydetmek üzere resmi olarak sete çıkacak. Şimdiyse yapım firması, ana hikayedeki yan karakterleri canlandırması adına 5 yeni oyuncuyla daha el sıkışarak sözleşme imzaladı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Show TV ekranları için hazırlanan Muhtemel Aşk dizisi, avukat Defne ve çevresindeki insanların hayatını konu alıyor.
Dizinin oyuncu kadrosuna son olarak Cansel Elçin, Ege Erkal, Selen Domaç, Melis Minkari ve Özgür Berber katıldı.
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
