“Bu Yaz Benim Yılım!” Diyenlerin Motivasyonunu Katlayacak Parçalar!
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Güneş yüzünü gösterdi, kışlıklar bazanın altına kalktı ve o kutsal an geldi: 'Bu yaz kesinlikle benim yılım olacak!' vizyonu zihinlere yüklendi.
Eğer sen de bu yaz yeni bir hayata başlamaya, sporda rekor kırmaya ya da sadece sahil kenarında parlamaya kararlıysan, ihtiyacın olan tek şey doğru bir arka plan müziği. Kulaklıkları hazırlayın, ses seviyesini sona getirin; işte seni o hedefe jet hızıyla ulaştıracak, yaz motivasyonu çalma listesi!
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Hadise - Süpermen
Tate McRae - Greedy
Sabrina Carpenter - Manchild
BLOK3 & Ati242 - Keşke
Blackpink - Jump
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Imagine Dragons - Believer
Sefo & Demet Akalın - Yerinde Dur
Eminem - Till I Collapse
Manifest - Yaşanacaksa
Sezen Aksu - Manifesto
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Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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