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“Bu Yaz Benim Yılım!” Diyenlerin Motivasyonunu Katlayacak Parçalar!

etiket “Bu Yaz Benim Yılım!” Diyenlerin Motivasyonunu Katlayacak Parçalar!

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
06.06.2026 - 15:01
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Güneş yüzünü gösterdi, kışlıklar bazanın altına kalktı ve o kutsal an geldi: 'Bu yaz kesinlikle benim yılım olacak!' vizyonu zihinlere yüklendi. 

Eğer sen de bu yaz yeni bir hayata başlamaya, sporda rekor kırmaya ya da sadece sahil kenarında parlamaya kararlıysan, ihtiyacın olan tek şey doğru bir arka plan müziği. Kulaklıkları hazırlayın, ses seviyesini sona getirin; işte seni o hedefe jet hızıyla ulaştıracak, yaz motivasyonu çalma listesi!

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Hadise - Süpermen

'Ben kendi kendimin kahramanıyım' yazına hoş geldiniz. Bu şarkı çalarken aynaya bakıp 'Bu yaz beni kimse durduramaz' dememek imkansız. Eski sevgiliye, tembelliğe ve negatife kırmızı kart!

Tate McRae - Greedy

İddialı mıyız? Hem de nasıl! Aynanın karşısına geçip bu yazın ne kadar harika olacağını düşünürken, arkada mutlaka bu şarkı çalmalı.

Sabrina Carpenter - Manchild

Sosyal medyanın ve global listelerin kraliçesi Sabrina, tam bir 'kendi değerini bilme' marşıyla karşımızda.

BLOK3 & Ati242 - Keşke

Son dönemin en büyük listelerini altüst eden ikili, tam spor salonunda ağırlık kaldırırken ya da hedeflerine doğru yürürken modunu zirveye çıkaracak cinsten bir ritim sunuyor. Geri vites yok, sadece ileri!

Blackpink - Jump

K-Pop dünyasının kraliçeleri dinamik koreografileri ve yüksek enerjileriyle yazı resmen sahipleniyor.

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Imagine Dragons - Believer

Acıyı ve zorlukları motivasyona dönüştürmenin dünyadaki resmi marşı. Ne zaman modun düşse ya da 'Acaba yapabilir miyim?' diye tereddüt etsen bu şarkıyı açıyorsun ve içindeki gücü serbest bırakıyorsun.

Sefo & Demet Akalın - Yerinde Dur

Kıpır kıpır enerjisiyle yaz ruhunu ve plaj neşesini en üst perdeye taşıyan o düet! Bu parça çalarken yerinde sabit durabilen henüz görülmedi. Yaz partilerinin vazgeçilmezi olmaya aday.

Eminem - Till I Collapse

Gelmiş geçmiş en büyük spor ve odaklanma şarkısı. 'Artık yoruldum, bırakıyorum' dediğin o anda kulaklıktan bu şarkı çalar ve seni o son seti yapmaya, o projeyi bitirmeye zorlar.

Manifest - Yaşanacaksa

90'ların o tanıdık ve enerjik pop ruhuna harika bir selam çakan bu parça, sosyal medyada Reels çekerken ya da arkadaşlarınla yaz eğlencesinin tadını çıkarırken arka planda dönmesi gereken tam bir motivasyon bombası.

Sezen Aksu - Manifesto

Listenin kapanışını tabii ki Kraliçe'nin o meşhur manifestosuyla yapıyoruz.

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Üyesi
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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