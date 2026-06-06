Kahve Neden Bir İçecekten Daha Fazlasıdır?

Bir fincan kahvenin masaya gelmesi aslında göründüğünden çok daha büyük bir yolculuktur. Kahve çekirdekleri yetişir, toplanır, işlenir, kavrulur, öğütülür ve en sonunda demlenir. Her aşamada emek, bilgi ve dikkat vardır. Bu yüzden iyi hazırlanmış bir kahve içmek sadece lezzetli bir şey tüketmek değil o emeği fark ederek keyif almaktır. Fincandaki aroma arkasındaki uzun hikayeyi de beraberinde taşır.