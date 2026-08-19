Sevdiğim Sensin'in Civan'ı Barış Baktaş'ın Yeni Dizisi
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Star TV ekranlarında yayınlanan Sevdiğim Sensin dizisi geçtiğimiz sezonun en sevilen yapımlarından biri olmuştu. Helin Kandemir ve Aytaç Şaşmaz'ın başrollerini paylaştığı dizinin çekimleri Ağrı'da başlamış ve İstanbul'da devam etmişti. Uzak Şehir'in açtığı yolda ilerleyen dizi, Star TV'nin en güçlü yapımı olmuştu. Dizide rol alan oyunculardan Barış Baktaş ise canlandırdığı Civan karakteriyle göz doldurmuştu. Ünlü oyuncunun yeni rolü belli oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Star TV'nin 2025-2026 sezonundaki en güçlü yapımı Sevdiğim Sensin olmuştu.
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Dizinin en sevilen karakterlerinden biri de başta kötünün iyisi olarak görülen Civan olmuştu.
Ünlü oyuncu Barış Baktaş, Exxen'de yayınlanan Karma dizisine konuk oldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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