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Uzak Şehir'in 3. Sezon Hazırlıkları Başladı: Dizinin Cihan'ı Ozan Akbaba'nın İmaj Değişikliği Dikkat Çekti

Uzak Şehir'in 3. Sezon Hazırlıkları Başladı: Dizinin Cihan'ı Ozan Akbaba'nın İmaj Değişikliği Dikkat Çekti

Uzak Şehir
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
18.08.2026 - 15:56
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Kanal D ekranlarının rekortmen dizisi Uzak Şehir'de yeni sezon hazırlıkları başladı. İlk iki sezonuyla fırtına gibi esen ve sektöre yön veren fenomen dizinin 3. sezonunda yaşanacaklar şimdiden merak konusu. 2. sezon finalinde Alya'nın Mardin'i terk etmesinin ardından neler olacağı izleyiciyi heyecanlandırırken yeni sezon öncesi afiş çekiminin yapılacağı iddia edildi. Paylaşılan fotoğrafta Ozan Akbaba'nın değişimi dikkat çekti.

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Uzak Şehir, yayınlandığı gün ekranlarda uzun süredir dolmayan bir boşluğu doldurmayı başardı.

Uzak Şehir, yayınlandığı gün ekranlarda uzun süredir dolmayan bir boşluğu doldurmayı başardı.

Asmalı Konak ve devamında uzun yıllar gelen aşiret ve toprak temalı dizilere olan ilgi dağılmış, yerini çoğunlukla modern hikayelerin geçtiği yapımlar almıştı. Ancak Uzak Şehir, 'tutmaz' denilen bir yapımın sektörü ele geçirebileceğinin en büyük örneklerinden biri oldu. Dizi reyting rekorları kırmakla kalmadı, sektörde yepyeni toprak ve aşiret temalı yapımların türemesini sağladı. Hatta bu uğurda öyle bir güç kazandı ki pazartesi günleri yayınlanan diziye hiçbir dizi rakip bile olamadı. Olmayı deneyenler ise erken final yapmak zorunda kaldı.

Mardin'in Midyat ilçesinde çekilen dizi bölge turizminin de hareketlenmesini sağladı.

Mardin'in Midyat ilçesinde çekilen dizi bölge turizminin de hareketlenmesini sağladı.

Hatta bunlar da yetmedi, dizide kullanılan aksesuarlar viral hale geldi ve Alya'nın kolyesi gibi ürünler satış rekorları kırdı. Hal böyle olunca diziye olan ilgi asla düşmedi. 2. sezonunda cuma günleri yayınlanan Taşacak Bu Deniz'le rekabeti sürdüren Uzak Şehir, 10+ reytinglerle sezonu tamamlamayı başardı.

3. sezon için hazırlıkları resmen başlayan Uzak Şehir'de yeni sezonda yaşanacaklar merak konusu olurken oyuncuların hazırlıkları da gündem oldu.

3. sezon için hazırlıkları resmen başlayan Uzak Şehir'de yeni sezonda yaşanacaklar merak konusu olurken oyuncuların hazırlıkları da gündem oldu.

Afiş çekimi yapıldığı iddiası sosyal medyada çok konuşuldu. Paylaşılan fotoğraflarda dizinin Cihan'ı Ozan Akbaba'nın değişen imajı ise dikkat çekti. Kirli sakalla görmeye alıştığımız Cihan karakterinin sinekkaydı tıraşı ve saçlarındaki yeni tarzı, Ozan Akbaba'nın yeni sezonda yeni bir görünümle izleyici karşısına çıkacağına dair iddiaları gündeme getirdi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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