Uzak Şehir'in 3. Sezon Hazırlıkları Başladı: Dizinin Cihan'ı Ozan Akbaba'nın İmaj Değişikliği Dikkat Çekti

Asmalı Konak ve devamında uzun yıllar gelen aşiret ve toprak temalı dizilere olan ilgi dağılmış, yerini çoğunlukla modern hikayelerin geçtiği yapımlar almıştı. Ancak Uzak Şehir, 'tutmaz' denilen bir yapımın sektörü ele geçirebileceğinin en büyük örneklerinden biri oldu. Dizi reyting rekorları kırmakla kalmadı, sektörde yepyeni toprak ve aşiret temalı yapımların türemesini sağladı. Hatta bu uğurda öyle bir güç kazandı ki pazartesi günleri yayınlanan diziye hiçbir dizi rakip bile olamadı. Olmayı deneyenler ise erken final yapmak zorunda kaldı.