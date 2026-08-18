Uzak Şehir'in 3. Sezon Hazırlıkları Başladı: Dizinin Cihan'ı Ozan Akbaba'nın İmaj Değişikliği Dikkat Çekti
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kanal D ekranlarının rekortmen dizisi Uzak Şehir'de yeni sezon hazırlıkları başladı. İlk iki sezonuyla fırtına gibi esen ve sektöre yön veren fenomen dizinin 3. sezonunda yaşanacaklar şimdiden merak konusu. 2. sezon finalinde Alya'nın Mardin'i terk etmesinin ardından neler olacağı izleyiciyi heyecanlandırırken yeni sezon öncesi afiş çekiminin yapılacağı iddia edildi. Paylaşılan fotoğrafta Ozan Akbaba'nın değişimi dikkat çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uzak Şehir, yayınlandığı gün ekranlarda uzun süredir dolmayan bir boşluğu doldurmayı başardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mardin'in Midyat ilçesinde çekilen dizi bölge turizminin de hareketlenmesini sağladı.
3. sezon için hazırlıkları resmen başlayan Uzak Şehir'de yeni sezonda yaşanacaklar merak konusu olurken oyuncuların hazırlıkları da gündem oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın