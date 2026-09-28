TOKİ 46 İlde 383 Arsayı Satışa Çıkarıyor: Peşin Ödeyene Yüzde 15 İndirim, Tarih Belli Oldu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Toplu Konut İdaresi (TOKİ), 46 ilde bulunan 383 arsayı açık artırmayla satışa sunuyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında olduğu illerdeki arsalar için müzayede 29-30 Eylül'de yapılacak. Peşin alımlarda yüzde 15 indirim uygulanırken taksitli ödemede yüzde 25 peşinatla 48 aya kadar vade imkanı sunuluyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
TOKİ arsa satışı detayları belli oldu. İşte kura tarihi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
TOKİ arsa satışı: Hangi şehirlerde arsa satılacak?
TOKİ arsaları ödeme şartları.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın