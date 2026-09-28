TOKİ 46 İlde 383 Arsayı Satışa Çıkarıyor: Peşin Ödeyene Yüzde 15 İndirim, Tarih Belli Oldu

Müzayedeler 29 ve 30 Eylül tarihlerinde saat 10.30'da başlayacak. Açık artırmalar Ankara'da Bilkent Otel'de, İstanbul'da ise TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek. Salona gidemeyecek olanlar için de bir seçenek var: Arsalara muzayede.emlakyonetim.com.tr adresi üzerinden online teklif verilebilecek.

Satışa çıkarılan arsaların toplam yüzölçümü 1 milyon 684 bin 690 metrekare. Bu parsellerin toplam muhammen bedeli ise 10 milyar 358 milyon 647 bin 195 lira olarak belirlendi. Bu da arsa başına ortalama 27 milyon liranın biraz üzerinde bir muhammen bedele karşılık geliyor.

Portföy yalnızca konut arsalarından oluşmuyor. Ticaret, turizm, eğitim, sanayi, tarım ve spor alanlarının yanı sıra kentsel çalışma alanı, rekreasyon, depolama, akaryakıt istasyonu ve lojistik tesis olarak ayrılmış parseller de satışa sunuluyor. Listede plansız alanlar ve ağaçlandırılacak alan olarak işaretlenmiş arsalar da yer alıyor.