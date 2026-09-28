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TOKİ 46 İlde 383 Arsayı Satışa Çıkarıyor: Peşin Ödeyene Yüzde 15 İndirim, Tarih Belli Oldu

TOKİ 46 İlde 383 Arsayı Satışa Çıkarıyor: Peşin Ödeyene Yüzde 15 İndirim, Tarih Belli Oldu

Konut TOKİ
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
28.09.2026 - 21:46
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Toplu Konut İdaresi (TOKİ), 46 ilde bulunan 383 arsayı açık artırmayla satışa sunuyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında olduğu illerdeki arsalar için müzayede 29-30 Eylül'de yapılacak. Peşin alımlarda yüzde 15 indirim uygulanırken taksitli ödemede yüzde 25 peşinatla 48 aya kadar vade imkanı sunuluyor.

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TOKİ arsa satışı detayları belli oldu. İşte kura tarihi!

TOKİ arsa satışı detayları belli oldu. İşte kura tarihi!

Müzayedeler 29 ve 30 Eylül tarihlerinde saat 10.30'da başlayacak. Açık artırmalar Ankara'da Bilkent Otel'de, İstanbul'da ise TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek. Salona gidemeyecek olanlar için de bir seçenek var: Arsalara muzayede.emlakyonetim.com.tr adresi üzerinden online teklif verilebilecek.

Satışa çıkarılan arsaların toplam yüzölçümü 1 milyon 684 bin 690 metrekare. Bu parsellerin toplam muhammen bedeli ise 10 milyar 358 milyon 647 bin 195 lira olarak belirlendi. Bu da arsa başına ortalama 27 milyon liranın biraz üzerinde bir muhammen bedele karşılık geliyor.

Portföy yalnızca konut arsalarından oluşmuyor. Ticaret, turizm, eğitim, sanayi, tarım ve spor alanlarının yanı sıra kentsel çalışma alanı, rekreasyon, depolama, akaryakıt istasyonu ve lojistik tesis olarak ayrılmış parseller de satışa sunuluyor. Listede plansız alanlar ve ağaçlandırılacak alan olarak işaretlenmiş arsalar da yer alıyor.

TOKİ arsa satışı: Hangi şehirlerde arsa satılacak?

TOKİ arsa satışı: Hangi şehirlerde arsa satılacak?

Satışa çıkan arsaların bulunduğu 46 il şöyle: Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bolu, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kilis, Konya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Van, Yozgat ve Zonguldak.

TOKİ arsaları ödeme şartları.

TOKİ arsaları ödeme şartları.

Arsalar için iki farklı ödeme yolu bulunuyor. Taksitli alımı tercih edenler bedelin yüzde 25'ini peşin ödeyecek, kalan tutarı ise 48 aya kadar vadeyle kapatabilecek. Bazı taşınmazlar yalnızca peşin bedelle satılacak. Peşin alımlarda ise yüzde 15 indirim uygulanacak. Örneğin 1 milyon liraya satılan bir arsada peşin ödeme yapan alıcı, 150 bin lira daha az ödemiş olacak.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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